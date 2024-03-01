الجمعة 01 مارس 2024
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مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، تصدر معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من جانب المواطنين المتقدمين للحصول على كارت الخدمات، حيث يبحث الكثير من ذوي الإعاقة وأصحاب الاحتياجات الخاصة عن خطوات ورابط الاستعلام عن كارت الخدمات وموعد الكشف الطبي.

كارت الخدمات المتكاملة 

 يُعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

خصصت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني خدمات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية.

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي https://rdis.moss.gov.eg
- اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".
- اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
- أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقما، ثم اضغط على "بحث".

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

وعند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ستظهر لك البيانات التالية: رقم البطاقة، اسم صاحب البطاقة، تاريخ الميلاد، نوع الإعاقة، درجة الإعاقة، تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

- أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أن يكون مصري الجنسية.
- أن يكون مقيمًا في مصر.
- أن لا يتجاوز عمره 60 عامًا.
- أن لا يكون له أي دخل ثابت.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال الخطوات التالية..

موقع المجالس الطبية المتخصصة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

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الآن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

- الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا https://www.smcegy.com.
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.
- إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في الاستعلام.
- كتابة كلمة المرور الخاصة بالمتقدم للكشف الطبي.
- الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر النتيجة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 

- خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

- الكشف المجاني في المستشفيات لذوي الإعاقة.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء من الضرائب.

- الدمج في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة.

- الدمج في المعاهد والجامعات.
 

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