الصحة: "التأمين الصحي" تنظم ملتقى علمي وتدريبي لأطباء الرمد لثِقل خبراتهم المهنية

نظمت الهيئة العامة للتامين الصحي التابعة لوزارة الصحة والسكان، ملتقى تدريبي وجلسات نقاشية للفرق الطبية بتخصص الرمد من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بعنوان «تبادل الخبرات في علاج أمراض الشبكية»، وذلك بحضور الدكتورة نانسي هوليكامب رئيس قسم الشبكية بمعهد «بيبوز» في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي هذا الملتقى، بهدف تبادل الخبرات والرؤى الحديثة، حول أحدث ما توصل إليه العلم بمجال علم الرمد وحقن العيون، وذلك إيمانًا من الهيئة العامة التأمين الصحي، بأهمية التعليم الطبي المستمر ودوره في رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والكوادر الطبية المصرية.

محاضرات علمية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اليوم، يضم محاضرات علمية بتخصص الرمد، وشرح أفضل النظريات الحديثة، وفتح جلسات نقاشية بين الحاضرين من الأطباء بتخصصات الرمد، لتبادل الخبرات العملية، موضحًا أن الدورات التدريبية تطرقت إلى استعراض التحديات بهذا الشأن، والتشارك في وضع حلول مُثلى لها، والعمل على إنتاج عمل جماعي مشترك يُشهد بنجاحه.

ومن جانبه قال الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن هذه الجلسات ناقشت متطلبات المرضى في هذا الصدد، وأيضًا التوصيات العالمية وأحدث خطوط العلاج الحديثة لتحسين التجربة العلاجية للمرضى، الأمر الذي يؤتي بدوره في حصول المريض المصري على أفضل خدمة طبية، كما شمل اليوم التدريبي أنواع الأمراض التي تصيب شبكية العين، وأسباب الإصابة، ونشر ثقافة الوعي بأهمية تجنبها بين المواطنين.

كما أكد «ضاحي» أن الهيئة العامة للتأمين الصحي، تولي اهتمامًا حقيقًا نحو استمرار تنظيم دورات وحلقات علمية ونقاشية بين العاملين بكافة التخصصات، على مستوى محافظات الجمهورية، كما أعرب الحاضرين من الأطباء المتدربين عن سعادتهم بهذا اليوم العلمي والتدريبي، حيث ساهمت في اثقالهم وتزويدهم بالخبرات العلمية والمهنية بمجال تخصصهم.

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