الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصحة: "التأمين الصحي" تنظم ملتقى علمي وتدريبي لأطباء الرمد لثِقل خبراتهم المهنية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت الهيئة العامة للتامين الصحي التابعة لوزارة الصحة والسكان، ملتقى تدريبي وجلسات نقاشية للفرق الطبية بتخصص الرمد من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بعنوان «تبادل الخبرات في علاج أمراض الشبكية»، وذلك بحضور الدكتورة نانسي هوليكامب رئيس قسم الشبكية بمعهد «بيبوز» في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي هذا الملتقى، بهدف تبادل الخبرات والرؤى الحديثة، حول أحدث ما توصل إليه العلم بمجال علم الرمد وحقن العيون، وذلك إيمانًا من الهيئة العامة التأمين الصحي، بأهمية التعليم الطبي المستمر ودوره في رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والكوادر الطبية المصرية.

محاضرات علمية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اليوم، يضم محاضرات علمية بتخصص الرمد، وشرح أفضل النظريات الحديثة، وفتح جلسات نقاشية بين الحاضرين من الأطباء بتخصصات الرمد، لتبادل الخبرات العملية، موضحًا أن الدورات التدريبية تطرقت إلى استعراض التحديات بهذا الشأن، والتشارك في وضع حلول مُثلى لها، والعمل على إنتاج عمل جماعي مشترك يُشهد بنجاحه.

txt

الصحة تشهد افتتاح الموتمر السنوي الأول لأمراض الصدر Plumo Egypt 2024

ومن جانبه قال الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن هذه الجلسات ناقشت متطلبات المرضى في هذا الصدد، وأيضًا التوصيات العالمية وأحدث خطوط العلاج الحديثة لتحسين التجربة العلاجية للمرضى، الأمر الذي يؤتي بدوره في حصول المريض المصري على أفضل خدمة طبية، كما شمل اليوم التدريبي أنواع الأمراض التي تصيب شبكية العين، وأسباب الإصابة، ونشر ثقافة الوعي بأهمية تجنبها بين المواطنين.

txt

وفد برلمانى يزور أسوان لتفقد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

كما أكد «ضاحي» أن الهيئة العامة للتأمين الصحي، تولي اهتمامًا حقيقًا نحو استمرار تنظيم دورات وحلقات علمية ونقاشية بين العاملين بكافة التخصصات، على مستوى محافظات الجمهورية، كما أعرب الحاضرين من الأطباء المتدربين عن سعادتهم بهذا اليوم العلمي والتدريبي، حيث ساهمت في اثقالهم وتزويدهم بالخبرات العلمية والمهنية بمجال تخصصهم.

IMG-20240229-WA0027
IMG-20240229-WA0027
IMG-20240229-WA0026
IMG-20240229-WA0026
الصحة التأمين الصحي ملتقى علمي أطباء الرمد تبادل الخبرات أمراض الشبكية

مواد متعلقة

الصحة تشهد افتتاح الموتمر السنوي الأول لأمراض الصدر Plumo Egypt 2024

هيئة الدواء: دورة تدريبية عن خطة إدارة المخاطر والأنشطة الروتينية والإضافية لليقظة الصيدلية

الرعاية الصحية: السفير البريطانى بالقاهرة أشاد بمستوى جودة الخدمة الطبية بالتأمين الصحى الشامل

الصحة توجه بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية لأول منصة إلكترونية للسياحة الصحية تمهيدًا لإطلاقها

انتهاء البرنامج التدريبى حول تطبيق معايير المواصفة الخاصة الـ"ISO 17025"

الصحة توضح أنواع فيروس الإنفلونزا الموسمية وأكثرها خطورة وانتشارًا بالعالم

معيط: زيادة الإنفاق الاستثمارى على الصحة بالموازنة الجديدة تدفع مسيرة «التأمين الصحى الشامل»

المستشفيات التعليمية تكرم الفائزين فى مسابقة التميز فى النشر العلمى الدولى الأولى

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تواجه ضغوطًا كبرى لوقف الحرب.. ومصر تبعث برسالة طمأنينة لغزة

عاجل| رئيس الوزراء: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة".. ونتسلم غدًا 5 مليارات دولار أخرى

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

38 مليار جنيه.. صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية