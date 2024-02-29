الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: السفير البريطانى بالقاهرة أشاد بمستوى جودة الخدمة الطبية بالتأمين الصحى الشامل

هيئة الرعاية الصحية
هيئة الرعاية الصحية

استقبلت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، وذلك خلال زيارته عددًا من المنشآت التابعة للهيئة بمحافظة أسوان.

وأوضح بيان الهيئة خلال الزيارة، أنه تم تفقد الأقسام المختلفة بالوحدة، والتعرف على رحلة المريض داخل المنشأة، والاطلاع على طبيعة الخدمات التي تقدمها الوحدة والتي تمثل 80%من الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن، ومعايير إحالة الحالات التي تحتاج مستوى متقدمًا من الرعاية الصحية إلى المستشفيات سواء التي تقدم الخدمات الثانوية أو الثالثية.

السبكى: التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص المفتاح لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها

كما التقى السفير بايلي بالأطقم الطبية والإدارية للوحدة، واستطلع آراء المواطنين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم على أرض الواقع، والذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

جودة الخدمات

وأثنى السفير بايلي على جودة الخدمات التي تقدمها وحدة طب الأسرة بقرية المنصورية، مؤكدًا على أهمية هذه الخدمات في تحسين صحة المواطنين، قائلًا: «رغم وجود الوحدة بقرية بسيطة إلا أنها تقدم الخدمات الطبية المتميزة وبأعلى معايير الجودة العالمية، وذلك كله نتاج جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل».

كما أشاد السفير بايلي بالتعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الصحة، مؤكدًا على حرص بلاده على دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

txt

الرعاية الصحية: مذكرة تفاهم مع IQVIA العالمية لتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي

من جانبه، ثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إشادة السفير البريطاني لدى القاهرة، وقال: تعكس هذه الإشادة جودة الخدمة الطبية داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا على جسور الثقة القوية والتعاون المشترك والمثمر بين مصر والمملكة المتحدة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن مصر وبريطانيا تتبنيان منهجية واحدة للرعاية الصحية الأولية، ونموذج صحة الأسرة هو المدخل الرئيسي للتغطية الصحية التأمينية، لافتًا إلى أن أول بعثة لأطباء الأسرة بهيئة الرعاية الصحية تم تدريبها بإنجلترا مع بداية إطلاق منظومة التغطية الصحية الشاملة في مصر.

هيئة الرعاية الصحية
هيئة الرعاية الصحية
هيئة الرعاية الصحية
هيئة الرعاية الصحية
هيئة الرعاية الصحية
هيئة الرعاية الصحية
الرعاية الصحية السفير البريطانى جودة الخدمة الطبية الخدمة الطبية التغطية الصحية

مواد متعلقة

الصحة توجه بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية لأول منصة إلكترونية للسياحة الصحية تمهيدًا لإطلاقها

انتهاء البرنامج التدريبى حول تطبيق معايير المواصفة الخاصة الـ"ISO 17025"

الصحة توضح أنواع فيروس الإنفلونزا الموسمية وأكثرها خطورة وانتشارًا بالعالم

معيط: زيادة الإنفاق الاستثمارى على الصحة بالموازنة الجديدة تدفع مسيرة «التأمين الصحى الشامل»

المستشفيات التعليمية تكرم الفائزين فى مسابقة التميز فى النشر العلمى الدولى الأولى

الصحة: اليابان والصين وماليزيا أكثر الدول تعاونًا مع مصر في مجال تدريب الأطباء

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثير JN.1 على الحوامل والأطفال

هيئة الدواء: انتهاء ورشة عمل للتعريف بالإجراءات الخاصة بتسجيل الكواشف المعملية والتشخيصية المحلية

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

رسالة سرية من السنوار تكشف تفوق حماس على إسرائيل: موجودون حيث نريدهم

"خناقات شوارع".. مشاجرات ومشادات كلامية تنتهي بقتلى ومصابين.. ما العقوبة ؟

وفاة طالبة بعد معاناتها مع "السرطان" في الفيوم.. ومدرستها: كانت مجتهدة وحاصلة على 98%

الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس السيادة السودانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة

العاملون فى المنظمات الإنسانية بفلسطين يواجهون الترحيل من إسرائيل بعد تجميد تأشيراتهم