الرعاية الصحية: السفير البريطانى بالقاهرة أشاد بمستوى جودة الخدمة الطبية بالتأمين الصحى الشامل

استقبلت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، وذلك خلال زيارته عددًا من المنشآت التابعة للهيئة بمحافظة أسوان.

وأوضح بيان الهيئة خلال الزيارة، أنه تم تفقد الأقسام المختلفة بالوحدة، والتعرف على رحلة المريض داخل المنشأة، والاطلاع على طبيعة الخدمات التي تقدمها الوحدة والتي تمثل 80%من الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن، ومعايير إحالة الحالات التي تحتاج مستوى متقدمًا من الرعاية الصحية إلى المستشفيات سواء التي تقدم الخدمات الثانوية أو الثالثية.

كما التقى السفير بايلي بالأطقم الطبية والإدارية للوحدة، واستطلع آراء المواطنين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم على أرض الواقع، والذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

جودة الخدمات

وأثنى السفير بايلي على جودة الخدمات التي تقدمها وحدة طب الأسرة بقرية المنصورية، مؤكدًا على أهمية هذه الخدمات في تحسين صحة المواطنين، قائلًا: «رغم وجود الوحدة بقرية بسيطة إلا أنها تقدم الخدمات الطبية المتميزة وبأعلى معايير الجودة العالمية، وذلك كله نتاج جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل».

كما أشاد السفير بايلي بالتعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الصحة، مؤكدًا على حرص بلاده على دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، ثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إشادة السفير البريطاني لدى القاهرة، وقال: تعكس هذه الإشادة جودة الخدمة الطبية داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا على جسور الثقة القوية والتعاون المشترك والمثمر بين مصر والمملكة المتحدة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن مصر وبريطانيا تتبنيان منهجية واحدة للرعاية الصحية الأولية، ونموذج صحة الأسرة هو المدخل الرئيسي للتغطية الصحية التأمينية، لافتًا إلى أن أول بعثة لأطباء الأسرة بهيئة الرعاية الصحية تم تدريبها بإنجلترا مع بداية إطلاق منظومة التغطية الصحية الشاملة في مصر.

هيئة الرعاية الصحية

هيئة الرعاية الصحية