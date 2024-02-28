أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثير JN.1 على الحوامل والأطفال

يتزايد البحث عن أعراض فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة خلال شهري يناير وفبراير حيث تشهد الأمراض التنفسية ذروتها خلال تلك الأشهر نتيجة للتقليات الجوية وانخفاض درجات الحرارة وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس.

أعراض متحور كورونا الجديدJN.1

أعراض الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد JN.1 تتشابه مع باقي متحورات فيروس كورونا وكذلك باقي الأمراض التنفسية الأخرى وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية، حيث أن لا يمكن تحديد الإصابة إلا من خلال الفحوصات المعملية.

وبصحة عامة فإنه يعاني معظم المرضى بمتحور كورونا الجديد من أعراض خفيفة إلى متوسطة في الجهاز التنفسي العلوي، والتي تتحسن عادةً خلال 4 - 5 أيام.

أنا عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد فإنها تشمل؛ الحمى والسعال والإعياء، واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.

تأثير المتحور الجديد على الحوامل والأطفال

يؤثر فيروس كورونا ومتحوراته على الحوامل بشكل بالغ الخطورة حيث أنهن معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

متحور فيروس كورونا يؤثر أيضًا على الأطفال حيث أنهم أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة لضعف الجهاز المناعي مما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى، كما يسبب متحور JN.1 التهابات في الجهاز التنفسي العلوي لدى الأطفال تؤدى إلى الشعور باحتقان الحلق وألمًا في المفاصل والعضلات، وعدم القدرة على النوم بشكل سليم.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.