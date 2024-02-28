الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

السبكى: التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص المفتاح لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، حفل افتتاح المقر الجديد لإحدى شركات الدواء العالمية في مصر.

وحضر فعاليات الافتتاح، كلًا من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور كلاوس موسماير، رئيس قطاع الأخلاقيات والمخاطر والامتثال وعضو مجلس الإدارة بإحدى شركات الدواء، والسيدة إليزابيث جيلجن، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة السويسرية لدى مصر.

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وثمن الدكتور أحمد السبكي، جهود الشركة في التعاون المثمر والمستمر مع هيئة الرعاية الصحية في العديد من المجالات، وأهمها التدريب لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، وإطلاق المبادرات التوعوية والصحية لتعزيز الوعي العام حول الأمراض، لافتًا إلى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون معها.

كما ثمَّن السبكي، جهود الشركة في توفير أحدث العلاجات لمرضى القلب والأورام والأمراض المناعية والأعصاب من أجل رعاية المرضى، وضمان مستقبل أكثر صحة وإشراقًا في مصر، كما ثمَّن جهود جميع شركات الأدوية في التعاون مع الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية للوصول إلى مستهدفاتها نحو تحقيق التقدم والتحول المستدام في الرعاية الصحية.

قطاع الدواء

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن قطاع الدواء قطاع واعد في المستقبل مؤكدًا أن السوق المصري أصبح أكثر تنظيمًا وجذبًا ومحفزًا لمزيد من الاستثمارات في قطاعي الرعاية الصحية والدواء، ومؤكدًا أن الشركة تعد شريك نجاح لهيئة الرعاية الصحية.

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وتابع السبكي: أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص هو المفتاح لتطوير وتنفيذ الرؤى المشتركة بهدف تحسين الوصول لخدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها وتحقيق أهداف مصر 2030، وعقب الافتتاح شملت الفعاليات جولة تفقدية للأقسام المختلفة للمقر الجديد لشركة الدواء العالمية في مصر.

الرعاية الصحية أهداف مصر الاستثمارات التحول المستدام المبادرات التوعوية

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