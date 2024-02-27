أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

يتميز فصل الشتاء بزيادة انتشار الفيروسات التنفسية ومن بينها فيروس كورونا ومتحوراته، ولذلك يزيد البحث من جانب المواطنين عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 وتأثيره على الحوامل والأطفال وطرق الوقاية من الفيروس.

ويؤكد الخبراء أن الفيروسات التنفسية ومنها فيروس كورونا وما يصدر عنها من متحورات ليست حديثة، حيث انها تتحور على مدار السنوات الماضية ويتم رصدها من خلال منظمة الصحة العالمية من خلال تحاليل الجينوم لرصد التغيرات التى تطرأ على تكوين الفيروس وهو ما يطلق عليه تحور الفيروس.

سلاسل متحورات كورونا

على مدار السنوات السابقة ظهرت العديد من السلاسل المتحورة من فيروس كورونا بعد اكتشاف الفيروس عام 2019، وتتميز السلاسل المتحورة بقدرتها على الانتشار بشكل أسرع، أو التسبب في أعراض أكثر شدة.

ومن أبرز السلاسل المتحورة:

المتحور ألفا، الذي ظهر في المملكة المتحدة في ديسمبر 2020.

المتحور بيتا، الذي ظهر في جنوب إفريقيا في ديسمبر 2020.

المتحور جاما، الذي ظهر في البرازيل في نوفمبر 2020.

المتحور دلتا، الذي ظهر في الهند في أكتوبر 2021.

المتحور أوميكرون، الذي ظهر في جنوب إفريقيا في نوفمبر 2021.

أعراض كورونا الجديد

أكد الخبراء أن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 تتراوح ما بين البسيطة والمتوسطة وتشمل

السعال: قد يكون السعال مستمرًا، خاصة السعال الجديد أو المتفاقم، جافًا أو مصحوبًا بالبلغم.

ارتفاع درجة حرارة الجسم: هي أحد الأعراض الشائعة لكورونا وغالبًا ما تكون الحمى إحدى العلامات المبكرة للعدوى.

التعب: الشعور بالتعب الشديد أو الشعور بالضعف العام، ويمكن أن يستمر حتى بعد تحسن الأعراض الأخرى.

ألم أو تهيج في الحلق: قد يصاحبه صعوبة في البلع.

آلام الجسم أو عدم الراحة: يوصف غالبًا على أنه آلام في العضلات.

احتقان الأنف أو سيلان الأنف: أعراض شبيهة بالبرد، ولكنها أقل شيوعًا من الأعراض الأخرى.

تأثير المتحور الجديد على الحوامل

كشفت دراسة حديثة خطورة فيروس كورونا ومتحوراته على الحوامل، حيث تبيّن أنّ حوالي 3٪ من النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا احتجن إلى عناية مركزة، وحوالي 4٪ احتجن إلى نوع من الرعاية الحرجة، وفاق ذلك بكثير عدد النساء الحوامل اللواتي احتجن إلى هذا النوع من الرعاية جرّاء إصابتهنّ بعدوى أخرى.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.