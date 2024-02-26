طرق الوقاية من أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثير على الحوامل والأطفال

أثارت الشائعات التى تم تداولها على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، زيادة البحث عن متحورات فيروس كورونا الجديدة وتأثيرها على الحوامل والأطفال، وذلك عبر محركات البحث العالمية.

موسم انتشار الفيروسات التنفسية

الفترة الحالية تعد موسم انتشار الفيروسات التنفسية، وهو ما أكده الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على رصد كل الفيروسات لحماية المواطنين.

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1

وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية فإن أعراض متحور كورونا الجديد JN.1، تشمل؛ الحمى، سيلان الأنف، التهاب الحلق، الصداع، السعال، الضعف، التهاب الحلق، صعوبة في النوم، القلق.

وقالت إن معظم المرضى يعانوا من أعراض خفيفة في الجهاز التنفسي العلوي، والتي تتحسن عادةً خلال 4- 5 أيام، وفي بعض الحالات النادرة، يعاني المصاب أيضًا من مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل: القيء والغثيان وفقدان الشهية.

وأضافت أن التعب الشديد وضعف العضلات علامة أخرى على هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا والذي يصاحبه الإرهاق غير المبرر.

كورونا يؤثر على الحوامل

كشفت عدد من الدراسات خطورة إصابة الحوامل بمتحورات فيروس كورونا، حيث أكدت أنهم معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة قد تستدعى دخول المستشفى للعلاج أو البقاء في العناية المركزة أو وضعها على جهاز التنفس للمساعدة على التنفس.

وأكدت أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا ومتحوراته أكثر عرضة أيضًا لولادة الطفل قبل بداية الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل (الولادة المبكرة)، كما بزيد أيضًا خطر ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

تظل الإجراءات الإحترازية هى كلمة السر للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.