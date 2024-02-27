الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الدواء" تعلن انتهاء ورشة عمل عن فوائد الاشتراك في اختبارات الكفاءة الفنية

ورشة عمل
ورشة عمل

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء ورشة عمل حول فوائد الاشتراك في اختبارات الكفاءة الفنية وكيفية تحليل نتائجها والتعامل معها.

 اختبارات الكفاءة الفنية أحد أدوات التحقق الرقابية من صحة النتائج للمعامل

وقالت الهيئة إنه تم خلال ورشة العمل التعريف بفوائد الاشتراك في اختبارات الكفاءة الفنية وكيفية تحليل نتائجها والتعامل معها، وذلك كون اختبارات الكفاءة الفنية أحد أدوات التحقق الرقابية من صحة النتائج والقياسات للمعامل المشاركة التي تهدف إلى تحديد أداء المشاركين في ظل نفس الظروف العامة، وإيجاد فرص لرفع الكفاءة والتطوير المستمر ووصول دواء آمن وفعال للمريض المصري.

الدواء: انتهاء ورشة عمل حول «تطوير قدرات الصيادلة الفنية وتنمية المهارات فى مختلف المجالات الدوائية»

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم صناعة الدواء والتحديث المستمر في آليات العمل الرقابي بما يتماشى مع أحدث معايير الجودة العالمية.

 إصدار الجزء الخاص بأدوية القلب والأوعية الدموية بسجل الدواء المصري

وفى سياق آخر، أصدرت هيئة الدواء المصرية، الجزء الخاص بـ «أدوية القلب والأوعية الدموية» من سجل الدواء المصري.

ويهدف سجل الدواء المصري، إلى تزويد الصيادلة وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية بمعلومات دقيقة ومحدثة حول استخدام الأدوية؛ مما يمكن من الاستخدام الرشيد للعلاج الدوائي، ويضمن وصول المرضى إلى رعاية صحية أفضل، وجودة حياة متميزة مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتقليل التكاليف الطبية الإجمالية.

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ويتضمن سجل الدواء المصري العديد من المعلومات الموجهة للمتخصصين في الرعاية الصحية فيما يخص أدوية القلب والأوعية الدموية الأكثر استخدامًا والمسجلة بسوق الدواء المصري، ويشمل الإصدار العديد من النقاط أهمها التصنيف الفارماكولوجي للدواء، ودواعي الاستعمال، والجرعات وتعديلاتها وطريقة الاستخدام السليمة وأهم التفاعلات الدوائية، وموانع الاستخدام والاحتياطات، والآثار الجانبية وطرق التخزين.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتقنين الممارسات الدوائية، وتقديم معلومات موثقة ذات مرجعية العلمية، وحرص هيئة الدواء المصرية على ضمان الاستخدام الرشيد والأمثل للدواء، للوصول إلى أعلى مستويات الرعاية الصيدلية.

للاطلاع على جزء الخاص بأدوية القلب والأوعية الدموية بسجل الدواء المصري يرجى الضغط على الرابط التالي:
https://shorturl.at/kszEH

ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
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