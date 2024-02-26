الإثنين 26 فبراير 2024
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مصر

طوارئ على كل المستويات.. خطة "الصحة" لشهر رمضان المبارك

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن خطة وزارة الصحة لشهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أنها تتضمن تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، والمرور على المنشآت الصحية؛ للتأكد من تقديم الخدمات الطبية، والدفع بقوافل طبية في المناطق الحدودية والنائية.


وقال "عبدالغفار"في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الوزارة تشن حملات تفتيش على جميع المنشآت الغذائية، خاصة أماكن عرض وبيع وتخزين ياميش رمضان، استعدادًا لشهر رمضان الكريم؛ وذلك بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية؛ للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

تكثيف الرقابة على الفنادق والمطاعم

وأضاف أن الوزارة تكثف الرقابة على الفنادق، والعائمات، والمطاعم، والأماكن التي تقدم وجبات الإفطار أو السحور واتخاذ ما يلزم من إجراءات حرصًا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية المتمثلة في؛ "التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، حماية المستهلك" لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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وأفاد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، بأن الوزارة شكلت مجموعة عمل من مختلف قطاعات الوزارة للمرور على كافة المنشآت الصحية بالمحافظات لضمان انتظام سلاسل إمداد الأدوية والمستلزمات والمستهلكات خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية ذات جودة للمرضى على مدار اليوم.

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وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإطلاق قوافل طبية مجانية في معظم التخصصات الطبية؛ حيث سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

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