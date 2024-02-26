الإثنين 26 فبراير 2024
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مصر

الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات إعداد الإحصائيات والخرائط الصحية للأمراض

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

ترأس وفد وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الاجتماع التنسيقي لمناقشة تشكيل اللجان المتخصصة للسجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، والتي تعمل على إعداد الإحصائيات والخرائط الصحية للأمراض.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة وجهت خلال الاجتماع بأهمية المضي قدما في منظومة التحول الرقمي وضرورة الإسراع في الانتهاء من ميكنة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، حتى يتسنى الحصول على قاعدة بيانات موحدة ومدققة.

ربط المنظومة الصحية ببعضها

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش سبل التنسيق بين قطاع الطب الوقائي، وهيئة التأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، وكافة الجهات المعنية، وذلك لتحقيق التكامل وربط المنظومة الصحية ببعضها البعض.

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وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن ربط قاعدة بيانات الوزارة ببعضها البعض بالتعاون مع وزارة التخطيط، سيساهم في نقل صورة واقعية لمستجدات المنظومة الصحية بشكل دوري، بالإضافة إلى دعم جهود العمل على تطوير المنظومة الطبية ورفع كفاءة العاملين في مختلف التخصصات، لضمان تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

قاعدة بيانات موحدة لمعرفة حجم الأمراض

وأشار «عبدالغفار» إلى أن ربط المنظومة بقاعدة بيانات موحدة سيساهم في معرفة حجم الأمراض ومدى انتشارها في بؤر معينة، وأسباب الوفيات، ومعرفة مدى استيعاب المنشآت الطبية للحالات في أوقات الجوائح والأزمات، بالإضافة لمعرفة التخصصات الطبية، والتدريبات المطلوب للأطقم الطبية وفقا للبيانات والإحصاءات.

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حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل مساعد الوزير للشئون الوقائية، والدكتور أشرف عبدالعليم مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، واللواء أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية.

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