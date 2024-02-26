"الدواء" تفتح التسجيل بدورة تدريبية عن دليل قواعد تسجيل المستحضرات الحيوية المثيلة

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن الدليل الخاص بقواعد تسجيل المستحضرات الحيوية المثيلة في مصر، وتهدف الدورة التدريبية إلى التعريف بالإجراءات الخاصة بقواعد تسجيل المستحضرات المثيلة في مصر.

الدورة التدريبية

وقالت إنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، لمدة يومين متتاليين بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، وستكون مقدمة للصيادلة ممثلي شركات الأدوية.

اليوم آخر موعد للاشتراك في الدورة



وأوضحت أن الدورة التدريبية تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب اليوم الإثنين 26 فبراير 2024، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

تكريم طلبة صيدلة

وفى سياق أخر، كرم الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، طلبة كليات الصيدلة من الجامعات المصرية الفائزين في مسابقة أفضل فيديو توعوي تحت عنوان (خليك واعي.. بلاش مضاد حيوي من غير داعي)، والتي تهدف إلى نشر الوعي حول الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات لمنع ظهور السلالات المقاومة لها، بحضور الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية.

شهد الحفل، عمداء الجامعات، والمشرفين من أعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الإدارات المركزية بهيئة الدواء المصرية، وفريق الشركة الراعية.

وفاز في المسابقة كل من فريق "League of Tomorrow" من كلية الصيدلة الجامعة الصينية، الذي حصد المركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني فريق "Antibiotic Awareness Squad" من كلية الصيدلة الجامعة الصينية، وفاز بالمركز الثالث فريق " Friends " من كلية الصيدلة جامعة عين شمس، وفي المركز الرابع جاء فريق " Team Antibiotic " من كلية الصيدلة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، فيما حصد المركز الخامس فريق " Antibiotic Defenders" من كلية الصيدلة جامعة الجلالة.

يذكر أنه تقدم للمسابقة عدد ٤٧ فيديو توعوي قصير، ما بين مشاركات فردية وفرق عمل من ١٧ جامعة مصرية تم إعدادها استنادًا إلى المراجع العلمية الموثوقة وتحت إشراف أكاديمي، حيث تميزت الفيديوهات باحتوائها على مادة توعوية باللغة العربية البسيطة، وتم تقييم الفيديوهات المشاركة من قبل لجنة للتحكيم من أعضاء فريق الإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية التابعة للإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية.