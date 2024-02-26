الصحة تبحث إضافة علاج جديد لبروتوكول علاج مرضى سرطان الكبد

عقدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماعا مع وفد من ممثلي شركة «أسترازينيكا- مصر» للصناعات الدوائية، لمناقشة سبل التعاون ودعم القطاع الصحي في الفترة المقبلة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ما تم إنجازه من ملفات التعاون السابقة وأبرزها الشراكة بين الوزارة، وأسترازينيكا، وشركة فيليبس، ومدرسة لندن، لإجراء دراسة بحثية عن مواجهة الأزمات والأوبئة، التي تخدم رؤية «مصر 2030»؛ بما فيها من اتخاذ إجراءات جادة نحو التحول الرقمي والكشف المبكر عن الأمراض، ما يضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية، بجودة عالية.

سرطان الكبد

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول سبل الشراكة المرتقبة بين الوزارة والشركة في مجال سرطان الكبد، وذلك في إطار فعالية كبرى سيتم تنظيمها خلال شهر أبريل المقبل، وذلك استكمالا لنجاح الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي، وحصول مصر على الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية، بخلوها من فيروس سي، إلى جانب إضافة علاج جديد لبروتوكول علاج مرضى سرطان الكبد، دون تحميل موازنة الوزارة أي أعباء إضافية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول سبل توطين صناعة الدواء في مصر، ولا سيما أدوية علاج الأمراض السرطانية، ما يحقق الفاعلية والميزة السعرية، في إطار تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الدواء وتصديره لكل الدول الإفريقية.

إدخال التكنولوجيا الحديثة للمنظومة الصحية

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش سبل إدخال التكنولوجيا الحديثة للمنظومة الصحية، موجها باختيار 4 مستشفيات تابعة للوزارة وإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي بها في كل التخصصات وتحليل البيانات الخاصة بها مع إعداد دراسات بحثية، وصياغة تقارير تسهم في النهوض بالمنظومة الصحية على أسس علمية حديثة، كما وجّه الوزير بالتوسع في التجارب الإكلينيكية، مع إجراء دراسات مقارنة مع الدول المماثلة، وذلك لزيادة فرص الاستثمار العلمي.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل، مساعد الوزير لشئون الطب الوقائي، ومن جانب شركة أسترازينيكا، الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة أسترازينيكا مصر، والدكتور محمد أمين، عضو مجلس إدارة الشركة لدعم الأسواق، والدكتور أحمد قشطة، عضو مجلس إدارة الشركة، والدكتورة دينا خليل، مدير العلاقات الحكومية بالشركة.