الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصحة تبحث إضافة علاج جديد لبروتوكول علاج مرضى سرطان الكبد

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

عقدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماعا مع وفد من ممثلي شركة «أسترازينيكا- مصر» للصناعات الدوائية، لمناقشة سبل التعاون ودعم القطاع الصحي في الفترة المقبلة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ما تم إنجازه من ملفات التعاون السابقة وأبرزها الشراكة بين الوزارة، وأسترازينيكا، وشركة فيليبس، ومدرسة لندن، لإجراء دراسة بحثية عن مواجهة الأزمات والأوبئة، التي تخدم رؤية «مصر 2030»؛ بما فيها من اتخاذ إجراءات جادة نحو التحول الرقمي والكشف المبكر عن الأمراض، ما يضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية، بجودة عالية.

سرطان الكبد

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول سبل الشراكة المرتقبة بين الوزارة والشركة في مجال سرطان الكبد، وذلك في إطار فعالية كبرى سيتم تنظيمها خلال شهر أبريل المقبل، وذلك استكمالا لنجاح الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي، وحصول مصر على الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية، بخلوها من فيروس سي، إلى جانب إضافة علاج جديد لبروتوكول علاج مرضى سرطان الكبد، دون تحميل موازنة الوزارة أي أعباء إضافية.

txt

تحرك جديد من "الصحة" بشأن المشروع القومى لمشتقات البلازما

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول سبل توطين صناعة الدواء في مصر، ولا سيما أدوية علاج الأمراض السرطانية، ما يحقق الفاعلية والميزة السعرية، في إطار تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الدواء وتصديره لكل الدول الإفريقية.

إدخال التكنولوجيا الحديثة للمنظومة الصحية

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش سبل إدخال التكنولوجيا الحديثة للمنظومة الصحية، موجها باختيار 4 مستشفيات تابعة للوزارة وإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي بها في كل التخصصات وتحليل البيانات الخاصة بها مع إعداد دراسات بحثية، وصياغة تقارير تسهم في النهوض بالمنظومة الصحية على أسس علمية حديثة، كما وجّه الوزير بالتوسع في التجارب الإكلينيكية، مع إجراء دراسات مقارنة مع الدول المماثلة، وذلك لزيادة فرص الاستثمار العلمي.

txt

الصحة: توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الخاصة لتحديث النظام المميكن للقساطر القلبية

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل، مساعد الوزير لشئون الطب الوقائي، ومن جانب شركة أسترازينيكا، الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة أسترازينيكا مصر، والدكتور محمد أمين، عضو مجلس إدارة الشركة لدعم الأسواق، والدكتور أحمد قشطة، عضو مجلس إدارة الشركة، والدكتورة دينا خليل، مدير العلاقات الحكومية بالشركة.

الصحة أسترازينيكا علاج جديد سرطان الكبد التحول الرقمي الخدمات الصحية

مواد متعلقة

طوارئ على كل المستويات.. خطة "الصحة" لشهر رمضان المبارك

الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات إعداد الإحصائيات والخرائط الصحية للأمراض

"صيادلة بورسعيد" تعتزم تنظيم أول مؤتمراتها بحضور نخبة من رموز المهنة.. الجمعة

طرق الوقاية من أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثير على الحوامل والأطفال

"الدواء" تفتح التسجيل بدورة تدريبية عن دليل قواعد تسجيل المستحضرات الحيوية المثيلة

تحرك جديد من "الصحة" بشأن المشروع القومى لمشتقات البلازما

الرعاية الصحية: مذكرة تفاهم مع IQVIA العالمية لتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ354 ألف مريض بمستشفيات الحميات خلال يناير الماضى

الأكثر قراءة

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا في سعر الطن

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

عرض السائق المتهم في قضية "فتاة الشروق" على الطب الشرعي

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟