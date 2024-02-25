الأحد 25 فبراير 2024
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مصر

الصحة: توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الخاصة لتحديث النظام المميكن للقساطر القلبية

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

وقعت وزارة الصحة والسكان اليوم برتكول تعاون مع إحدى الشركات الخاصة لتحديث النظام المميكن للقساطر القلبية، وذلك في إطار خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية، وتعزيزًا لاستراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي، وفقًا لرؤية «مصر 2030» عن طريق تكوين قاعدة بيانات لخدمات مميكنة بالكامل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمريض، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف «عبدالغفار» إلى أن البروتوكول يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لتحديث النظام المميكن للقساطر القلبية، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار «نظام القساطر المميكن» في واحدة من خطوات رقمنة وميكنة القطاع الصحي في مصر.

وأشار«عبدالغفار» إلي أن الوزير وجه بضرور تعظيم الاستفادة من قاعدة بيانات مرضى أمراض القلب بالمشروع القومي لقوائم الانتظار، وذلك لسهولة حوكمة البيانات مما يسهم في تحسين الخرائط الصحية بمصر، مؤكدًا أهمية متابعة المرضي بعد العمليات الجراحية عامًا والقسطرة القلبية خاصةً لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لمرضي القلب بجميع محافظات الجمهورية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أهمية الوقاية والتوعية والتثقيف الصحي لأمراض القلب والأمراض المزمنة، لافتًا إلى أهمية قاعدة بيانات المرضي المسجلة في المبادرات الصحية لجمع البيانات بانتظام وتحليلها وتقديم معلومات حول الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.

وقال إن الوزارة أكدت أهمية تحديث وميكنة منظومة وحدات القساطر القلبية عن طريق تحسين البرامج المتاحة لدى مقدمي الخدمة، وكذلك إتاحة وسائل اتصال تكنولوجية حديثة من شأنها الربط بين وحدات القساطر، مما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الطبية لمرضى القلب.

وبدوره، أشار الدكتور أحمد نصار، رئيس اللجنة العلمية لأمراض القلب بوزارة الصحة والسكان، إلى أن اللجنة تتبع الإرشادات الطبية العالمية لإجراء القسطرة القلبية، منوهًا إلى أن اللجنة بصدد ميكنة جميع القساطر القلبية، لخدمة مرضى القلب من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالمرضى ومتابعة المرضى بعد إجراء القسطرة من خلال التكويد، وكذلك تقييم المراكز الطبية المقدمة للخدمة.

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