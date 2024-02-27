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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

معهد القلب ينظم ندوة تثقيفية لمرضى القلب لرفع الوعي الصحى

ندوة توعوية
ندوة توعوية

عقد معهد القلب القومى ندوة تثقيفية أمس الإثنين لمرضى القلب المترددين على المعهد بفرع المعهد بأرض مطار إمبابة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

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يأتى ذلك فى إطار الدور التوعوى الذى تضطلع به الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذى يهدف إلى رفع درجة الوعي الصحى لدى المرضى المترددين على وحداتها، وبخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، لما يمثله ذلك من أهمية بالغة فى الحفاظ على صحتهم، وعدم تعرضهم لأية مضاعفات تنتج عن ممارسات صحية أو غذائية خاطئة

الندوات التثقيفية

وصرح رئيس الهيئة بأن الندوات التثقيفية هي أحد أهم الأدوات التوعوية التى نرتكز عليها فى رفع الوعي الصحى لدى مرضى الأمراض المزمنة، حيث تنفرد الهيئة بوجود معاهد متخصصة رائدة فى مجالها مثل معهد القلب ومعهد السكر ومعهد الكبد ومعهد الرمد ومعهد الكلى ومعهد السمع والكلام ومعهد الجهاز الحركى، وجميعها تحظى بثقة المرضى المترددين عليها، وتكون دومًا هي الخيار الأول لهم، من هنا كان الإهتمام بمحاضرات وندوات التثقيف والتوعية أولوية قصوى بالنسبة لنا، لكي يتجنب المريض أية ممارسات قد تؤدى إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على صحته، ولكي تسير خطة العلاج على النحو الأمثل.

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ومن جانبه أفاد الدكتور محمد عبد الهادى عميد معهد القلب القومى بأن ندوة اليوم تأتى ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية والتى يتم عقدها دوريًا للمرضى، وكان موضوع الندوة "ضعف عضلة القلب"، حيث تم توعية الحضور وتثقيفهم حول طريقة العلاج المناسبة، وطرق التغذية المناسبة والمحاذير اللازمة لمرضى عضلة القلب، وتم القاء مجموعة من المحاضرات الهامة من كلًا من الدكتور محمد عبد الهادي عميد المعهد، الدكتور أحمد كامل نائب مدير المعهد للشئون الفنية، الدكتور باسم ظريف نائب مدير المعهد للتدريب والأبحاث، الدكتور هانى راجى استشارى القلب، الدكتور خالد الجندي رئيس قسم عضلة القلب، الدكتور أسامة لويس استشارى عضلة القلب، الدكتور محمد ابو العينين بوحدة هبوط القلب.

ندوة توعوية
ندوة توعوية
ندوة توعوية
ندوة توعوية
ندوة توعوية
ندوة توعوية
ندوة توعوية
ندوة توعوية
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