هيئة الدواء: انتهاء ورشة عمل للتعريف بالإجراءات الخاصة بتسجيل الكواشف المعملية والتشخيصية المحلية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء الورشة التدريبية للتعريف بالإجراءات الخاصة بتسجيل الكواشف المعملية والتشخيصية المحلية.

وقالت الهيئة، إنه تم خلال ورشة العمل التعريف بالإجراءات المتبعة وخطوات التقديم لتسجيل الكواشف المعملية والتشخيصية المحلية، وتوضيح دور المصانع من أجل سرعة انتهاء التقديم.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التواصل الفعال والمستمر مع مصانع الكواشف المعملية والتشخيصية لضمان استمرار إنتاج وتوطين المنتجات التشخيصية والكواشف المعملية ودعم الأسواق تماشيا مع رؤية مصر 2030.

دورة تدريبية

وفي ذات السياق، أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن الدليل الخاص بقواعد تسجيل المستحضرات الحيوية المثيلة في مصر.



تهدف الدورة التدريبية إلي التعريف بالإجراءات الخاصة بقواعد تسجيل المستحضرات المثيلة في مصر.



وقالت إنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير ولمدة يومان متتاليان بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.



الدورة التدريبية مقدمة للصيادلة ممثلي شركات الأدوية.



وأشارت إلى أن الدورة التدريبية تبدأ من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الثالثة مساءً.



وقالت، إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب الإثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٤، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

اختبارات الكفاءة الفنية

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أعلنت انتهاء ورشة عمل حول «فوائد الاشتراك في اختبارات الكفاءة الفنية وكيفية تحليل نتائجها والتعامل معها».

وتم خلال ورشة العمل التعريف بفوائد الاشتراك في اختبارات الكفاءة الفنية وكيفية تحليل نتائجها والتعامل معها، وذلك كون اختبارات الكفاءة الفنية أحد أدوات التحقق الرقابية من صحة النتائج والقياسات للمعامل المشاركة التي تهدف إلى تحديد أداء المشاركين في ظل نفس الظروف العامة، وإيجاد فرص لرفع الكفاءة والتطوير المستمر ووصول دواء آمن وفعال للمريض المصري.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم صناعة الدواء والتحديث المستمر في آليات العمل الرقابي بما يتماشى مع أحدث معايير الجودة العالمية.