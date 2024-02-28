الصحة توضح أنواع فيروس الإنفلونزا الموسمية وأكثرها خطورة وانتشارًا بالعالم

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أنواع الإنفلونزا الموسمية، حيث إنه ينقسم إلى 3 أنماط وهي: A وB وC، مؤكدة على ضرورة الحرص على تلقي اللقاح لتقوية المناعة ضد العدوى.

وقالت الوزارة إن فيروسات الإنفلونزا من النمط A تتفرع إلى أنماط فرعية عديدة، ويعد هذا النمط من فيروس الإنفلونزا الأخطر، إذ إنه وحده قد يتسبب في جوائح وتفشيات بالملايين فى دول العالم.

وأوضحت أن فيروسات الإنفلونزا من النمط B تنقسم إلى سلالتين وليست له أنماط فرعية، مؤكدة أن فيروسات الإنفلونزا الموسمية A وB هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان في التفشيات والأوبئة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان، بأن النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C فقد وجد أنه لا يتسبب إلا في حالات عدوى خفيفة.

لقاح الإنفلونزا الموسمية

وأكدت الوزارة أن تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية يوفر حماية من كافة أنواع فيروسات الإنفلونزا السابقة، لافتة إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وفى سياق متصل، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم توفير 141 ألفًا و500 جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية، بجميع فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

مضاعفات مَرَضية خطيرة

أكد "عبدالغفار" على أهمية اللقاح في خفض احتمال الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، وخفض احتمال الإصابة بمضاعفات مَرَضية خطيرة بسبب الإنفلونزا، والحاجة إلى البقاء في المستشفى، أو الوفاة جراء الإصابة بالإنفلونزا.

وأشار إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية عبارة عن حقنة تعطى بإبرة في الذراع، حيث تنشط الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، مشيرًا إلى أهميتة للبالغين الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وأصحاب المناعة الضعيفة مثل المصابين بأمراض مزمنة، كالربو وأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد والسكري ومن سبقت إصابتهم بسكتة دماغية والأطفال الصغار، خاصة الذين يبلغون 12 شهرًا أو أقل.