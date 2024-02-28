الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انتهاء البرنامج التدريبي حول تطبيق معايير المواصفة الخاصة الـ "ISO 17025"

ورشة عمل
ورشة عمل

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء البرنامج التدريبي الذي جاء تحت عنوان  «ISO 17025»، والذي نظمه مركز التطوير المهني المستمر  بالتعاون مع المجلس الوطني للإعتماد، بهدف تأهيل العاملين بالإدارات المركزية المعنية للاعتماد من قبل المجلس الوطنى للاعتماد، على تطبيق معايير المواصفة الخاصة الـ «ISO 17025».

وأفادت الهيئة بإنه تم خلال البرنامج التدريبي مناقشة «ISO 17025»، حيث أنه يعد من أهم المعايير القياسية المطلوبة لاعتماد المعامل التابعة لهيئة الدواء المصرية لتحقيق أعلى معايير الكفاءة للخدمات المقدمة من الهيئة للشركات طبقًا لأحدث المعايير والدلائل التنظيمية العالمية وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والفاعلية للمستحضرات الصيدلية فى السوق المصرى.

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يأتي ذلك في إطار خطة هيئة الدواء المصرية الرامية للعمل على الارتقاء بالمستوى المهني لكافة العاملين بالهيئة واطلاعهم على كافة المستجدات في جميع المجالات بما يساهم في بناء كوادر بشرية فاعلة وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»

اختبارات الكفاءة الفنية

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أعلنت عن انتهاء ورشة عمل حول «فوائد الاشتراك في اختبارات الكفاءة الفنية وكيفية تحليل نتائجها والتعامل معها».

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وقالت الهيئة إنه تم خلال ورشة العمل التعريف بفوائد الاشتراك في اختبارات الكفاءة الفنية وكيفية تحليل نتائجها والتعامل معها، وذلك كون اختبارات الكفاءة الفنية أحد أدوات التحقق الرقابية من صحة النتائج والقياسات للمعامل المشاركة التي تهدف إلى تحديد أداء المشاركين في ظل نفس الظروف العامة، وإيجاد فرص لرفع الكفاءة والتطوير المستمر ووصول دواء آمن وفعال للمريض المصري.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم صناعة الدواء والتحديث المستمر في آليات العمل الرقابي بما يتماشى مع أحدث معايير الجودة العالمية.
 

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الدواء برنامج تدريبي ISO التطوير المهنى المجلس الوطني للاعتماد المعايير القياسية

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