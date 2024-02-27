الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

هل يمكنك استخدام الدواء بعد انتهاء تاريخ صلاحيته؟.. دراسة توضح

جريدة الدستور

نشر موقع "هيلث" الصحي، عن الخبراء قولهم إنه في حالة الطوارئ، يمكن لأي شخص تناول أدوية البرد والأنفلونزا منتهية الصلاحية مؤخرًا، للحصول على راحة من أعراضه، ولكنه  هناك بعض الأدوية الموصوفة والتي تكون ضارة بالفعل ويمكن أن تكون سامة لجسم الإنسان بعد انتهاء الصلاحية.

ووفقا للتقرير، فإن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية بشكل عام، لن تكون فعالة كما كانت في فترة الصلاحية، لذا يجب الحرص على عدم تناول تلك الأدوية فى حال انتهاء صلاحيتها لتجنب تناول عقاقير طبية بدون فائدة.

وأوضح الخبراء، أنه يتعين على الشركات تقديم بيانات اختبار الاستقرار إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والتي توضح المدة التي تكون فيها الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مفيد فإن بيانات اختبار الثبات تقول بشكل أساسي، إن الاختبارات التى يتم إجرائها على الدواء تكون فى مدة معينة فعالة، ويظل فيها الدواء مستقرًا قبل أن يبدأ في فقدان فعاليته أو يصبح ضارًا".

ولكن بعد مرور تاريخ انتهاء الصلاحية، لا تستطيع شركة الأدوية ضمان أن الدواء الذي لا يستلزم وصفة طبية سيكون فعالًا وآمنًا تمامًا، فتشجع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأشخاص على عدم استخدام أي أدوية منتهية الصلاحية.

الدواء استخدام الدواء احيته أم لا الصلاحية انتهاء تناول الدواء عقب انتهاء مدة الصلاحية الخاصة

مواد متعلقة

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

مدينة الدماء.. 100 يوم من التوحش تحت وطأة الاحتلال في غزة (ملف خاص)

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

الأكثر قراءة

عاجل.. خريطة مدينة رأس الحكمة الجديدة بعد قرار الرئيس السيسى بإنشائها

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل| رئيس الوزراء يستعرض العروض المقدمة لشركة "وطنية": لدينا سوق جاذبة للاستثمارات

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتي الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داوود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة