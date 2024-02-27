هل يمكنك استخدام الدواء بعد انتهاء تاريخ صلاحيته؟.. دراسة توضح

نشر موقع "هيلث" الصحي، عن الخبراء قولهم إنه في حالة الطوارئ، يمكن لأي شخص تناول أدوية البرد والأنفلونزا منتهية الصلاحية مؤخرًا، للحصول على راحة من أعراضه، ولكنه هناك بعض الأدوية الموصوفة والتي تكون ضارة بالفعل ويمكن أن تكون سامة لجسم الإنسان بعد انتهاء الصلاحية.

ووفقا للتقرير، فإن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية بشكل عام، لن تكون فعالة كما كانت في فترة الصلاحية، لذا يجب الحرص على عدم تناول تلك الأدوية فى حال انتهاء صلاحيتها لتجنب تناول عقاقير طبية بدون فائدة.

وأوضح الخبراء، أنه يتعين على الشركات تقديم بيانات اختبار الاستقرار إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والتي توضح المدة التي تكون فيها الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مفيد فإن بيانات اختبار الثبات تقول بشكل أساسي، إن الاختبارات التى يتم إجرائها على الدواء تكون فى مدة معينة فعالة، ويظل فيها الدواء مستقرًا قبل أن يبدأ في فقدان فعاليته أو يصبح ضارًا".

ولكن بعد مرور تاريخ انتهاء الصلاحية، لا تستطيع شركة الأدوية ضمان أن الدواء الذي لا يستلزم وصفة طبية سيكون فعالًا وآمنًا تمامًا، فتشجع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأشخاص على عدم استخدام أي أدوية منتهية الصلاحية.