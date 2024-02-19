الإثنين 19 فبراير 2024
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سياسي

وفد برلمانى يزور أسوان لتفقد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

النائبة سهير عبدالحميد
النائبة سهير عبدالحميد

أجرى وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، زيارة ميدانية لمحافظة أسوان لمتابعة استعدادات المحافظة في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة، والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، والتي تتضمن محافظات "بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان"، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

وتأتي الزيارة لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها مؤخرًا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة وجاهزيتها، والاطمئنان على عمليات نقل الأصول العلاجية والتأكد على تذليل كل العقبات والتحديات التي قد تواجه التشغيل مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بأسوان. 

وتستمر الزيارة عدة أيام يقوم خلالها الوفد البرلماني في اليوم الأول بزيارة مستشفى رمد أسوان ومركز طب أسرة السيل، وحدة طب أسرة أبو الريش القبلي ومستشفى نصر النوبة ووحدة طب أسرة جزيرة أسوان ووحدة طب أسرة جزيرة سهيل.

وفي اليوم الثاني، يزور الوفد مستشفى المسلة التخصصي ومركز أورام أسوان ومستشفى أسوان التخصصي ومستشفى دراو المركزي وووحدة طب أسرة الصداقة الجديدة وحدة طب أسرة كيما ووحده طب أسرة الكرور ووحدة طب أسرة الجعافرة ووحدة طب أسرة الحربيات.

وفي اليوم الثالث، يزور الوفد البرلماني مستشفى إدوفو العام ومستشفى السباعية المركزي وحدة طب أسرة الفوزة، ووحدة طب أسرة الرديسية ووحدة طب أسرة المريناب ووحدة طب أسرة الشهامة. 

ومن المقرر أن يلتقي الوفد في ختام زيارته اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وزيارة مركز مجدي يعقوب وزيارة مستشفيات جامعة أسوان ومستشفى كوم أمبو المركزي. 

ويضم الوفد البرلماني النائبة سهير عبدالحميد والنائب محمود العزب والنائب مكرم رضوان والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة راوية مختار والنائبة جمان عمارة والنائب محمود أبوالخير.

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