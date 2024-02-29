الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

هيئة الدواء: دورة تدريبية عن خطة إدارة المخاطر والأنشطة الروتينية والإضافية لليقظة الصيدلية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن خطة إدارة المخاطر والأنشطة الروتينية والإضافية لليقظة الصيدلية فيما يخص الأدوية البشرية والحيوية، وكذلك تقارير المأمونية الدورية. 


وتهدف الدورة التدريبية التي تبدأ من المستوى التأسيسي حتى المستوى المتقدم إلى تمكين ممثلي اليقظة الصيدلية بشركات الأدوية من الإلمام التام نظريًا وعمليًا بكل ما يخص خطة إدارة المخاطر والأنشطة الروتينية والإضافية لليقظة الصيدلية وكذلك تقارير المأمونية الدورية فيما يخص الأدوية البشرية والحيوية. 

دورة تدريبية 

وقالت إنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية الأحد الموافق ٣ مارس ٢٠٢٤ ولمدة ثلاثة أيام متتالية بمقر هيئة الدواء المصرية في الهرم. 


الدورة التدريبية مقدمة لممثلي اليقظة الصيدلية بشركات الأدوية. 

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وأضافت أن الدورة التدريبية تبدأ من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الثالثة مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب الأربعاء ٢٨ فبراير٢٠٢٤، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

المجلس الوطنى للاعتماد

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أعلنت عن انتهاء البرنامج التدريبي الذي جاء تحت عنوان  «ISO 17025»، والذي نظمه مركز التطوير المهني المستمر  بالتعاون مع المجلس الوطني للاعتماد، بهدف تأهيل العاملين بالإدارات المركزية المعنية للاعتماد من قبل المجلس الوطنى للاعتماد، على تطبيق معايير المواصفة الخاصة الـ«ISO 17025».

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وتمت خلال البرنامج التدريبي مناقشة «ISO 17025»، حيث إنه يعد من أهم المعايير القياسية المطلوبة لاعتماد المعامل التابعة لهيئة الدواء المصرية لتحقيق أعلى معايير الكفاءة للخدمات المقدمة من الهيئة للشركات طبقًا لأحدث المعايير والدلائل التنظيمية العالمية، وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والفاعلية للمستحضرات الصيدلية في السوق المصرية.

يأتي ذلك في إطار خطة هيئة الدواء المصرية الرامية للعمل على الارتقاء بالمستوى المهني لكافة العاملين بالهيئة وإطلاعهم على كافة المستجدات في جميع المجالات بما يساهم في بناء كوادر بشرية فاعلة وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠».

الدواء دورة تدريبية إدارة المخاطر الأنشطة الروتينية الأدوية البشرية لليقظة الصيدلية

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