رئيس "الدواء المصرية" يبحث مع نظيره الزامبى سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الخميس، نظيره الزامبي ماكومان سيانجا، مدير عام هيئة تنظيم الأدوية بدولة زامبيا، بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وزامبيا في مجال الصناعات الدوائية.

سبل تعزيز التعاون المشترك

وتناول الاجتماع سبل التعاون المشترك والخاصة بتبادل المعرفة والخبرات في مجال اختصاصات الهيئتين المتناظرتين، وكذلك كيفية دعم نفاذ الدواء المصري إلى السوق الزامبية وتوسيع نطاق اعتماد المصانع المصرية لدى الجانب الزامبي، من أجل تلبية احتياجات السوق الدوائي هناك.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية المستمر لدعم كل سبل التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، تأكيدًا على ريادتها الإقليمية والإفريقية في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية المصرية، وتدعم نفاذية الدواء المصري إلى الأسواق الدولية.

جانب من لقاء رئيس هيئة الدواء المصرية ونظيره الزامبي