الأربعاء 28 فبراير 2024
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مصر

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024.. خلال الساعات القليلة الماضية ارتفعت معدلات بحث ملايين المواطنين المتقدمين للحصول على كارت الخدمات، عن خطوات ورابط الاستعلام عن كارت الخدمات وموعد الكشف الطبي، في إطار الخدمات التي تقدمها الدولة لذوى الاحتياجات وأصحاب الأمراض المزمنة.

كارت الخدمات المتكاملة

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، بعد زيادة معدلات البحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، في سبيل الحصول على عدة خدمات منها الحصول على سيارة خاصة بدون جمارك ونولون وضرائب.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

كما أتاحت التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة المصرية من خلال المجالس الطبية المتخصصة، رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والكشف الطبى للمعاقين، عبر موقعها الإلكتروني الرسمى، وأيضا موقع حملة «هنوصلك»، بهدف الوصول إلى كافة المستحقين بأرحاء مصر للحصول على خدمات متنوعة منها الدمج بمدارس وجامعات ومعاهد حكومية والاعفاء من المصروفات والعلاج بالمستشفيات.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الآن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

فى السياق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024، وذلك عبر خطوات تستعرضها «الدستور»، كالاتى: 

  • الدخول إلى الموقع الرسمي للاستعلام لوزارة التضامن الاجتماعي هنا.
  • إضغط على ايقونة استعلام كارت الخدمات المتكاملة.
  • كتابة الرقم القومي للمستفيد.
  • الضغط على ايكونة البحث.
  • تظهر نتيجة الاستعلام عن كارت الخدمات على الشاشة.
  • يتم حجز موعد الكشف الطبي حال قبول الطلب.
  • اتجاه المستفيد إلى مكتب التأهيل الإجتماعى.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

فى النهاية، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، حصول ذوى الاحتياجات وأصحاب الأمراض المزمنة على العديد من الخدمات، منها التعيين ضمن نسبة 5% من التعيينات والعلاج بالمستشفيات وتذاكر القطارات والمترو والاعفاء من المصروفات الدراسية.

كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، إتاحة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وأيضا إمكانية الحصول على سيارة معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم وأحدث موديل، وذلك في سبيل تقديم الخدمات المتنوعة لاصحاب الاعاقات والأمراض المزمنة بمصر.

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

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