الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الاستعلام عن كارت
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعى، عدد من الخطوات التى يجب اتباعها للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة لاشخاص ذوي الإعاقة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم يتم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال عدة خطوات وهى:-

تسجيل الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة، ثم البحث عن ايقونة أضافة الرقم القومي الخاص بالمتقدم ثم الرقم، وبعدها الضغط على البحث للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من هنا.

وتعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان هي احدي إدارات قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة والذي يعد احد جناحي تقديم الخدمة الصحية في مصر التي تشمل القطاع العلاجي والقطاع الوقائي بالوزارة.

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مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بطاقة الخدمات المتكاملة بها العديد من المميزات ومنها:-

يمكن للمستفيد من ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين.

الحق فى التعيين وذلك بنسبة 5% من أعداد العاملين بالوظائف الحكومية.

للمستفيد الحق فى الكشف المجانى بالمستشفيات.

يحصل على اعفاء ضريبي على الأجهزة التعويضية.

الدمج في مدارس التعليم الأساسى لاشخاص ذوي الإعاقة.

 للطلاب الحاصلين على بطاقة الخدمات الدمج في المعاهد والجامعات.

 

الحجز الالكتروني للكشف الطبي علي الاشخاص ذوي الاعاقة 

 

وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، أولا يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الاتية:
الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفه – رقم التليفون.
اختيار نوع الاعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية – سمعية – بصريه – ذهنيه – نفسيه – امراض دم – امراض قلب...... ).
اذا كان المعاق قاصرا او غير كامل الاهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الاتيه: (اسم ولي الامر/الوصي – الرقم القومي - صفته).
اختيار مكان الكشف الطبي (الادارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).
اختيار تاريخ الكشف الطبي.
اختيار الجمرك المطلوب (الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه).

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