نقيب التمريض: حديثى التخرج الأكثر حظًا بين الأطقم التمريضية للعمل بالتأمين الصحى الشامل

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالملتقى الطلابى الثانى لكلية التمريض بجامعة 6 أكتوبر تحت عنوان رفع وتطوير القدرات الطلابية رؤية مهنية، بمشاركة نحو 20 كلية تمريض بالجامعات المصرية.

وقالت نقيب التمريض، إن أطقم التمريض من حديثى التخرج هم الأكثر حظًا بين باقى الأطقم التمريضية، والتى سيكون لها النصيب الأكبر فى العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والذى يعد ثورة حقيقية لتحسين المنظومة الصحية، كما أنه يقدم حوافز مجزية للأطقم الطبية والتمريضية العاملة بالمنظومة.

منظومة التأمين الصحى الشامل

وأشارت خلال كلمتها بالملتقى إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة غيرت المفهوم التقليدي للتأمين الصحى والذى ما زال يخدم حتى الآن أكثر من 45 مليون مواطن، لافتة إلى أن التأمين الصحى الشامل منظومة متكاملة تخضع لتقييم مستمر؛ للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين.



وأكدت نقيب التمريض دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمهنة التمريض والأطقم التمريضية، لافتًة إلى أن التمريض تلقى خلال السنوات الماضية الكثير من الدعم المادى والمعنوى.

الأبحاث العلمية الطلابية

وقالت نقيب التمريض، إن الملتقى الطلابى الثانى ناقش الأبحاث العلمية الطلابية من كليات التمريض المشاركة فى الملتقى، كما تناول رحلة تطوير المهارات الفنية لطلاب التمريض، ودور المشاركة فى الأنشطة الطلابية لتنمية مهارات القيادة لدى طلاب التمريض، وتناول المؤتمر أيضًا التطور التكنولوجي وتأثيره على طالب التمريض.



فى الختام تقدمت بالشكر والتقديم للدكتورة صباح الشرقاوى عميد كلية التمريض بجامعة 6 أكتوبر على جهودها فى تطوير مهنة التمريض، والتى أسست أول زمالة للتمريض فى مصر وهى زمالة الحضانات، كما أنها أول من طبق البرنامج التجسيرى والتقنى فى جامعة عين شمس، الأمر الذى رفع من مستوى المهنة، بالإضافة إلى عملها كمستشارة لوزيرين للصحة فى مصر، كما تقدمت بالشكر للدكتورة إيمان العزيزى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

نقيب التمريض الدكتورة كوثر محمود

نقيب التمريض الدكتورة كوثر محمود خلال اللقاء

نقيب التمريض الدكتورة كوثر محمود خلال اللقاء