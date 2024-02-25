الأحد 25 فبراير 2024
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مصر

نقيب التمريض تناقش مع وزير المالية مضاعفة مقابل النوبتجيات وزيادة بدل مخاطر المهن الطبية

نقيب التمريض ووزير
نقيب التمريض ووزير المالية

التقت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ على رأس وفدًا تمريضيًا، اليوم، بالدكتور محمد معيط وزير المالية، بمقر ديوان وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تحسين الأحوال المالية للتمريض، وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه الإجتماع ناقش مضاعفة مقابل الاماكن الحرجة والنوبتجيات والسهر وزيادة بدل مخاطر المهن الطبية، كما تم مناقشة آلية صرف حافز الاشراف للوظائف الإشراقية بداية من مديرة التمريض بالمديرية حتي مشرفات الاقسام.

آلية حساب مقابل النوبتجيات والسهر لفني التمريض

وأضافت أنه تم مناقشة آلية حساب مقابل النوبتجيات والسهر لفني التمريض وأخصائي التمريض، وعرض مشكلة تمريض جامعة بني سويف والتي تتلخص في عدم صرف حوافز الاشراف.

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وقالت نقيب التمريض، إن الإجتماع تناول مشكلة عدم صرف مكافأة الامتياز كلية التمريض جامعة دمياط حيث أنه لا يوجد مستشفي جامعي للتدريب وتم تدريب الطلبة بمستشفيات وزارة الصحة، وبدوره وجه وزير المالية بحل المشكلة ومخاطبة الجهات المعنية للصرف.

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وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على دعم الرئيس الكامل لجميع الفرق الصحية والتمريض، وتقديرًا لهذه الفئة التي تقوم علي رعاية المرضي، ووجه بتذليل كافة التحديات التى تواجه أطقم التمريض.

نقيب التمريض.. وزير المالية يؤكد على دعم الرئيس الكامل لجميع الفرق الصحية والتمريض

شارك فى الإجتماع وفاء الشاذلي نقيب تمريض المنوفية مدير إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، والدكتورة رحاب مرعي نقيب فرعي محافظه البحيرة وعلي السيسي مساعد وزير المالية للشئون الموازنة العامة، وعدد من المختصين بملف الفريق الصحي.

آلية حساب مقابل النوبتجيات و السهر لفني التمريض دعم الرئيس حساب مقابل النوبتجيات الاماكن الحرجة والنوبتجيات الأحوال المالية للتمريض الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس السهر لفني التمريض

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