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مصر

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

كورونا
كورونا

تصدرت أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 وتأثيرها على الأطفال والحوامل، محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل"، خلال الساعات الماضية، وذلك فى أعقاب التوصية الصادرة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، على ضرورة استخدام جرعة سنوية ثانية من لقاحات فيروس كورونا محدثة للبالغين بدءا من سن 65 عاما خلال فصل الربيع.

وأفادت التوصية الأمريكية بأن معظم حالات الوفاة وحالات العلاج في المستشفيات بسبب فيروس كورونا العام الماضي كانت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، مؤكدة أنه يمكن لجرعة لقاح أخرى أن توفر حماية إضافية ربما انخفضت بمرور الوقت للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

تأثير المتحور الجديد على الحوامل والأطفال

بخلاف فئة كبار السن فإن فيروس كورونا ومتحوراته يؤثر بشكل خطير على فئة الحوامل والأطفال، حيث أثبتت الدراسات العالمية الحديثة، إن النساء الحوامل معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمر إلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

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كما يزداد خطر الإصابة بمتحور كورونا فى فئة الأطفال لكونهم أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى، ويسبب متحور JN.1 للأطفال التهابات في الجهاز التنفسي العلوي.

أعراض متحور كورونا الجديد

تتشابه الفيروسات التنفسية ومن بينها فيروس كورونا ومتحوره الجديد فى الأعراض، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية وخبراء الصحة.

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وتشمل أعراض فيروس كورونا الأعراض التالية..

- احتقان الأنف أو سيلان الأنف: أعراض شبيهة بالبرد، ولكنها أقل شيوعًا من الأعراض الأخرى.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم: هي أحد الأعراض الشائعة لكورونا وغالبًا ما تكون الحمى إحدى العلامات المبكرة للعدوى.
- آلام الجسم أو عدم الراحة: يوصف غالبًا على أنه آلام في العضلات.

- ألم أو تهيج في الحلق: قد يصاحبه صعوبة في البلع.

- السعال: قد يكون السعال مستمرًا، خاصة السعال الجديد أو المتفاقم، جافًا أو مصحوبًا بالبلغم.
- التعب: الشعور بالتعب الشديد أو الشعور بالضعف العام، ويمكن أن يستمر حتى بعد تحسن الأعراض الأخرى.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

للوقاية من فيروس كورونا عليك اتباع الإجراءات الآتية….
- احصل على التطعيم: اللقاحات فعالة في تقليل خطر الإصابة بأعراض خطيرة من COVID-19.
- ارتداء الكمامة: ارتداء الكمامة في الأماكن العامة يساعد على منع انتشار الفيروس.
- غسل اليدين بشكل متكرر: اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد استخدام الحمام، قبل الأكل، وبعد السعال أو العطس.
- تجنب لمس الوجه: تجنب لمس عينيك، أنفك، وفمك بيديك غير المغسولة.
- الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي: حافظ على مسافة 6 أقدام على الأقل بينك وبين الآخرين.
- تجنب التجمعات الكبيرة: تجنب التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة.
- تهوية الأماكن المغلقة: قم بتهوية الأماكن المغلقة بشكل دوري.
 

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