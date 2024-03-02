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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض المعلم للنجم مصطفى شعبان

المعلم
المعلم

حالة من الرواج الكبير، حققها النجم مصطفى شعبان، الذي يخوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل "المعلم" واستطاع أن يتصدر الترند فور طرح التريلر والبوسترات الدعائية التشويقية للعمل المقرر عرضه حصريا على مجموعة قنوات الحياة الفضائية، بالتزامن مع عرضة على منصة WATCH IT الرقمية.

موعد عرض مسلسل المعلم 

يبحث عدد كبير من عشاق الدراما الاجتماعية التشويقية، عن مواعيد عرض حلقات والقنوات الناقلة لـ مسلسل "المعلم" وقصته وقائمة أبطاله، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا الإجتماعية فى إطار تشويقي عن عالم تجارة الأسماك، ما جعله يتصدر تريند محرك البحث العالمي "جوجل"، إذ تضمن التيزر الرسمي لمسلسل "المعلم" العديد من اللقطات التشويقية، وهو ما ترصده إليكم "الدستور" فى السطور التالية.

قنوات عرض مسلسل المعلم 

مسلسل "المعلم" ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية المليئة بالإثارة والتشويق، ويتضمن 30 حلقة، وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان، مع بداية المارثون الرمضاني على شبكة قنوات الحياة الفضائية، بالتزامن مع عرضة على منصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل "المعلم" في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد اأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، وذلك بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم، يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم مصطفى شعبان، فى مقدمتهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، انتصار، سلوى خطاب، محمود الليثى، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، والطفل جان رامزوالعمل من تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والموسيقى التصويرية للموسيقار عادل حقي، والمسلسل من إخراج مرقس عادل.

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