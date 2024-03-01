الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة مسلسلات قناة الحياة في رمضان 2024

مسلسلات قناة الحياة
مسلسلات قناة الحياة

من المتوقع أن تقدم قناة الحياة في شهر رمضان المقبل 2024 الذي لا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة العديد من المسلسلات الدرامية لعدد من أبرز النجوم، التي تتنوع موضوعاتها، وذلك بما يرضي جميع أذواق المشاهدين.

قائمة مسلسلات قناة الحياة في رمضان 2024

 

 في السطور التالية نستعرض قائمة مسلسلات قناة الحياة في رمضان 2024:

مسلسل المعلم

تقدم قناة الحياة مسلسل المعلم وذلك بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، والمسلسل بطولة كل من الفنان مصطفى شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، وكذلك الفنانة انتصار، وسهر الصايغ، أحمد بدير، سلوى عثمان، منذر ريحانة، طارق النهري، سلوى خطاب، وغيرهم، كما أنه من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

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مسلسلات رمضان 2024.. "مليحة" قصة أول عمل درامي يتناول القضية الفلسطينية

مسلسل صدفة

كما من المقرر أن تقدم قناة الحياة على شاتها مسلسل صدفة  ضمن مسلسلات رمضان 2024 ، وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج، ورحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومسلسل صدفة المقرر عرضه في رمضان المقبل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج، ويعد مسلسل "صدفة" بين المسلسلات الجديدة على النجمة ريهام حجاج إذ يغلب عليه الطابعه الكوميدي بينما كانت قد اعتادت حجاج على تقديم الشكل الدرامي في المسلسلات.

مسلسل مليحة

ومن المنتظر أيضًا أن تعرض قناة الحياة على شاشتها مسلسل مليحة ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو العمل المرتقب من قبل الكثيرين سواء داخل مصر أو خارجي، وذلك لكونه يهتم بالقضية الفلسطينية ويتناولها والعمل من بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان دياب، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، ومسلسل مليحة من إخراج عمرو عرفة، كما أنه من تأليف رشا الجزار، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قناة الحياة قائمة مسلسلات قناة الحياة قائمة مسلسلات قناة الحياة في رمضان 2024 مسلسل المعلم مسلسل مليحة

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