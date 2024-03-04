مسلسلات رمضان 2024| ياسر جلال يقع فى غرام جيهان الشماشرجى فى جودر (خاص)

اقترب النجم ياسر جلال من الانتهاء من تصوير أحداث مسلسله الجديد "جودر"، الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل، وتنطلق أولى حلقاته خلال أيام مع بداية الشهر الكريم، ويعرض حصريا عبر قنوات ON الفضائية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

ويجسد ياسر جلال فى أحداث المسلسل حكاية "جودر ابن عمر المصري"، إحدى حكايات ألف ليلة وليلة، وأجرى الكاتب أنور عبدالمغيث المعالجة الدرامية، وكتب السيناريو والحوار له.

ياسر جلال يقع فى غرام جيهان الشماشرجى فى "جودر"

وعلم "الدستور" من مصدر خاص أن "جودر"- ياسر جلال، خلال الأحداث يقع فى غرام الفنانة جيهان الشماشرجي، وتتوالى الأحداث وتخلق بين الثنائي قصة حب، ومن ثم يدخل جودر فى العديد من الصراعات وتنقلب حياته رأسا على عقب.

تفاصيل أحداث مسلسل "جودر"

يتضمن مسلسل جودر 15 حلقة، وتبدأ الأحداث بإنجاب تاجر كبير يُدعى «عمر المصري»، ثلاثة أولاد هم: «سالم وجودر وسليم»، ويجسد أدوارهم بالترتيب: وليد فواز، وياسر جلال، وياسر الطوبجى.

ومن ثم يكبر «جودر» ويصبح صيادًا، وبعد رحيل والده يخوض هو وأخواه مغامرات عديدة تذهب بهم إلى عالم سحرى ملىء بالفانتازيا والتشويق، وتسرد القصة كيف تحول «جودر» من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل "جودر" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية (جودر) إحدى الشخصيات الخيالية التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

صناع وأبطال مسلسل "جودر"

يشارك فى بطولة مسلسل "جودر"، أمام النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: نور اللبنانية، وليد فواز، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، ياسر الطوبجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، والعمل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإنتاج شركتى ميديا هب للمنتج سعدي جوهر، وأروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، ومن إخراج إسلام خيري.