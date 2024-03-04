الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز

فن

موعد صلاة جنازة ومكان عزاء الفنان الراحل جميل برسوم (التفاصيل كاملة)

جميل برسوم
جميل برسوم

حددت أسرة الفنان القدير جميل برسوم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين، موعد صلاة الجنازة ومكان دفن الجثمان، وموعد العزاء.

موعد صلاة الجنازة ومكان عزاء الفنان الراحل جميل برسوم

وتشيع جنازة الفنان القدير جميل برسوم، وتقام صلاة الجنازة، عصر اليوم الإثنين، فى تمام الساعة الثالثة عصرا، من داخل كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بدمنهور، على أن يتم دفن جثمانه فى مقابر العائلة بدمنهور، على أن يقام عزاء الفنان الراحل، فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم بنفس الكنيسة "الشهيد العظيم مارجرجس بدمنهور".

غدًا.. صلاة الثالث على الفنان جميل برسوم بدمنهور 

ومن المقرر أن تقام صلاة الثالث، غدًا الثلاثاء الموافق 5 مارس، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.

رحيل الفنان جميل برسوم 

وكان قد أعلن الأب بطرس دانيال عن رحيل الفنان جميل برسوم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "الراحة الأبدية أعطه يا رب وبنورك الدائم فلتضيء له وليستريح في سلام أمين.. نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم،  الذي أمتعنا جميعًا بأعماله الفنيّة الراقية، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

وبمجرد كتابة دانيال المنشور سرعان ما انهالت التعليقات من جمهور الفنان جميل برسوم ومحبيه داعين له بالرحمة والمغفرة ومتمنين لأسرته الصبر والسلوان. 

جميل برسوم، درس في المعهد العالي للزراعة في البحيرة، لكنه تركه في السنة الثانية وقام بتحويل أوراقه للمعهد العالي للفنون المسرحية.

شارك برسوم في عدد من العروض المسرحية في مسرح البلدية بمدينة دمنهور، وكان زميلًا دراسيًا للفنان محمود الحديني، وأكد فى تصريحات سابقة له أنه بذل مجهودًا كبيرًا فى بداية مشواره وأول أجر حصل عليه في المسرح هو 25 جنيهًا.

ـ قدم جميل برسوم أول أعماله السينمائية فيلم 85 جنايات، الذي تم إنتاجه عام 1993.

ـ ومن ثم شارك جميل برسوم فيما يقرب من 90 عملًا تنوعت بين المسرح والدراما والتليفزيون، من خلال أداور متميزة تركت بصمة عند الجمهور. 

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