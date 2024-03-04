جميل برسوم.. اشتهر بالبارون واكتشف موهبته العصفورى وتحققت أمنياته قبل وفاته بيومين

رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين الفنان القدير جميل برسوم، وذلك وفق ما أعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ـ الفنان جميل برسوم، درس في المعهد العالي للزراعة في البحيرة، لكنه تركه في السنة الثانية وقام بتحويل أوراقه للمعهد العالي للفنون المسرحية.

ـ اكتشفت موهبته المخرج الكبير سمير العصفوري، ورشحه لبطولة رواية «هنري الرابع»، التي لاقت نجاحًا كبيرًا في هذه الفترة، ثم تبناه فنيًا الفنان الراحل كرم مطاوع.

ـ شارك برسوم في عدد من العروض المسرحية في مسرح البلدية بمدينة دمنهور، وكان زميلًا دراسيًا للفنان محمود الحديني، وأكد فى تصريحات سابقة له أنه بذل مجهودا كبيرا فى بداية مشواره وأول أجر حصل عليه في المسرح وهو 25 جنيها.

ـ قدم جميل برسوم أول أعماله السينمائية فيلم 85 جنايات، الذي تم إنتاجه عام 1993.

ـ ومن ثم شارك جميل برسوم فيما يقرب من 90 عملا تنوعت بين المسرح والدراما والتليفزيون، من خلال أداور متميزة تركت بصمة عند الجمهور.

ـ برع جميل برسوم، فى أداء الأدوار الدينية، واشتهر بـ"البارون" الشخصية التى قدمها فى مسلسل "ختم النمر" عام 2019، بطولة النجم أحمد صلاح حسني، ووقتها تحدث جميل برسوم عن مشهد وفاته ضمن أحداث المسلسل، قائلًا: "دموعي كانت هتنزل وأنا نايم لما البارون مات بسبب الأداء المؤثر لأحمد صلاح حسني، وقولتله الناس هتحبني بسببك".

ـ تم تكريم الفنان جميل برسوم، مؤخرا، خلال فعاليات المهرجان الكاثوليكي للسينما فى دورته الـ72، والذي أقيم قبل يومين من رحيل الفنان جميل برسوم، وقال جميل خلال تكريمه على خشبة المسرح إنه سعيد جدا بهذا التكريم قائلا: الحمد لله أمنيتى تحققت وكنت خايف أموت قبل ما أتكرم.

الأب بطرس دانيال يعلن وفاة جميل برسوم: فى سلام أمين

وكان قد أعلن الأب بطرس دانيال عن رحيل الفنان جميل برسوم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "الراحة الأبدية أعطه يا رب وبنورك الدائم فلتضيء له وليستريح في سلام أمين.. نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم، الذي أمتعنا جميعًا بأعماله الفنيّة الراقية، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

وبمجرد كتابة دانيال للمنشور سرعان ما انهالت التعليقات من جمهور الفنان جميل برسوم ومحبيه داعيين له بالرحمة والمغفرة ومتمنين لأسرته الصبر والسلوان.

موعد ومكان عزاء الفنان جميل برسوم

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان جميل برسوم، وسوف نوافيكم بالتفاصيل عبر موقع الدستور.

آخر أعمال جميل برسوم

وشارك الفنان جميل برسوم فى العديد من الأعمال الفنية منها أفلام ولاد العم، الفيل الأزرق، علي معزة وإبراهيم، الكنز، اشتباك.

كما شارك فى مجموعة كبيرة من المسلسلات أبرزها أهل كايرو، الهروب، بدون ذكر أسماء، وش تاني، كلبش، نصيبي وقسمتك، الأب الروحي، طايع، ختم النمر، فلانتينو، الطاووس، وكانت آخر أعماله الدرامية مسلسل حضرة العمدة الذي شارك فى بطولته رمضان الماضي 2023، للمخرج عادل أديب.