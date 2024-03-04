حددت البحوث الفلكية عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2024 بعد تحديد موعد اذان الفجر وموعد اذان المغرب، وتختلف عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان عن باقي الأيام حيث تزيد يوميًا بمعدل دقيقة، وتعرض الدستور في التقرير التالي عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2024.

متى نفطر في رمضان 2024؟

تتغير عدد ساعات الصيام من أول شهر رمضان حتى آخره مع طول عدد ساعات النهار باقتراب فصل الربيع والذي يبدأ في 21 مارس الجاري وهو اليوم الحادي عشر في صيام رمضان.

وحددت البحوث الفلكية عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2024 والذي يوافق تبعًا لحساباتهم يوم 11 مارس المقبل، وسيكون موعد آذان الفجر في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:43 صباحًا، بينما يكون موعد الإفطار في تمام الساعة 6:00مساء، وسيكون عدد ساعات صيام رمضان 2024 13 ساعة و18 دقيقة.

فوائد شهر رمضان 2024

الصيام شَعيرة عظيمة، فرضًا ونافلةً، أدّاها النبي ﷺ والأنبياء عليهم السلام من قبله، ووردت العديد من الأحاديث عن فضائل الصيام، شهر رمضان هو فرض على كل بالغ عاقل معافى.

وكما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة فإن شهر رمضان كفارة للذنوب لمن صامه إيمانا بالله وتصديقا بثوابه وإخلاصا له فيه، قد روى البخاري: «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه.

وبجانب الفوائد الدينية من صيام رمضان إلا أن له تأثير على الصحة، فقد أكدت بعض الدراسات العلمية أن الصيام يخفف من حدة أعراض الغضب والقلق والأرق التي قد تظهر على بعض الأشخاص، كما يضبط الحالة الدينية لدى الأفراد، حيث إن أداء العبادات وقيام الليل خلال الشهر المبارك يشعر الصائمين براحة البال، وذلك لأن الصيام يقوي المناعة ضد الضغوطات النفسية.

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