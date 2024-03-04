الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2024

افطار شهر رمضان
افطار شهر رمضان

حددت البحوث الفلكية عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2024 بعد تحديد موعد اذان الفجر وموعد اذان المغرب، وتختلف عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان عن باقي الأيام حيث تزيد يوميًا بمعدل دقيقة، وتعرض الدستور في التقرير التالي عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2024. 

متى نفطر في رمضان 2024؟

تتغير عدد ساعات الصيام من أول شهر رمضان حتى آخره مع طول عدد ساعات النهار باقتراب فصل الربيع والذي يبدأ في 21 مارس الجاري وهو اليوم الحادي عشر في صيام رمضان. 

وحددت البحوث الفلكية عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2024 والذي يوافق تبعًا لحساباتهم يوم 11 مارس المقبل، وسيكون موعد آذان الفجر في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:43 صباحًا، بينما يكون موعد الإفطار في تمام الساعة 6:00مساء، وسيكون عدد ساعات صيام رمضان 2024 13 ساعة و18 دقيقة. 

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وموعد استطلاع رؤية الهلال

إمساكية رمضان 2024 pdf.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445

فوائد شهر رمضان 2024

الصيام شَعيرة عظيمة، فرضًا ونافلةً، أدّاها النبي ﷺ والأنبياء عليهم السلام من قبله، ووردت العديد من الأحاديث عن فضائل الصيام، شهر رمضان هو فرض على كل بالغ عاقل معافى. 

وكما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة فإن شهر رمضان كفارة للذنوب لمن صامه إيمانا بالله وتصديقا بثوابه وإخلاصا له فيه، قد روى البخاري: «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه.

وبجانب الفوائد الدينية من صيام رمضان إلا أن له تأثير على الصحة، فقد أكدت بعض الدراسات العلمية أن الصيام يخفف من حدة أعراض الغضب والقلق والأرق التي قد تظهر على بعض الأشخاص، كما يضبط الحالة الدينية لدى الأفراد، حيث إن أداء العبادات وقيام الليل خلال الشهر المبارك يشعر الصائمين براحة البال، وذلك لأن الصيام يقوي المناعة ضد الضغوطات النفسية.

 اقرأ أيضا 

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 وفقا للامساكية الرمضانية

txt

النهاردة كام شعبان 1445 - 2024 .. أدعية استقبال شهر رمضان المبارك

txt

تاريخ إجازات شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر المبارك 1445

عدد ساعات الصيام اول يوم رمضان متى نفطر في رمضان موعد أذان المغرب موعد أذان الفجر البحوث الفلكية اول يوم رمضان 2024

مواد متعلقة

طائرة خاصة لنقل كأس مصر برفقة بعثة اتحاد الكرة

إصابة 4 إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الدير بسوهاج

الأكثر قراءة

عاجل.. المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال