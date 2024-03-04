الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طائرة خاصة لنقل كأس مصر رفقة بعثة اتحاد الكرة

طائرة خاصة لنقل كأس
طائرة خاصة لنقل كأس مصر برفقة بعثة اتحاد الكرة

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة خاصة سيّرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل كأس مصر رفقة بعثة اتحاد الكرة المصري، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك استعدادًا لنهائي بطولة كأس مصر المقام يوم الجمعة ٨ مارس بالمملكة العربية السعودية.

وأقلعت رحلة مصر للطيران، رقم  Ms3013، على متنها كابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وعدد  من الإعلاميين والمشاهير، حيث تم إنهاء إجراءات سفرهم من خلال صالة 4 المخصصة للطيران الخاص بمطار القاهرة، وسط تسهيلات خاصة من فرق العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي.

المملكة العربية السعودية مطار القاهرة الدولي كاس مصر بطولة كأس مصر رحلة مصر للطيران

مواد متعلقة

زيادة حجم أعمال أهم 15 شركة.. أبرز نتائج برنامج تحفيز الطيران

تغيير مسار رحلة مصر للطيران المتجهة إلي نيويورك لإنقاذ حياة راكبة

أجواء دافئة وشبورة مستمرة.. توقعات حالة الطقس حتى الاثنين

الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة الجمعة المقبل.. ولا تنخدعوا بدفء الطقس

وزير الطيران المدني يبحث أوجه التعاون مع وفد المجلس الدولي للمطارات

فصول السنة تجتمع غدًا.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

وزير الطيران: نعمل على إقامة شراكات مع مختلف شركات الطيران العالمية

ننشر تفاصيل جدول أعمال مؤتمر ومعرض "المجلس الدولي للمطارات"

الأكثر قراءة

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

عاجل.. المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال