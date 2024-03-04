طائرة خاصة لنقل كأس مصر رفقة بعثة اتحاد الكرة

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة خاصة سيّرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل كأس مصر رفقة بعثة اتحاد الكرة المصري، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك استعدادًا لنهائي بطولة كأس مصر المقام يوم الجمعة ٨ مارس بالمملكة العربية السعودية.

وأقلعت رحلة مصر للطيران، رقم Ms3013، على متنها كابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وعدد من الإعلاميين والمشاهير، حيث تم إنهاء إجراءات سفرهم من خلال صالة 4 المخصصة للطيران الخاص بمطار القاهرة، وسط تسهيلات خاصة من فرق العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي.