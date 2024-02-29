الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تغيير مسار رحلة مصر للطيران المتجهة إلي نيويورك لإنقاذ حياة راكبة

طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران

اعلنت مصر للطيران انه  تم تغيير مسار رحلتها  رقم MS985 من طراز B777/300 وعلي متنها 309 راكب والتي كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار نيويورك وذلك لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة علي متن الطائرة، وعلي الفور قرر قائد الطائرة تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريًا في مطار جنيف لإنقاذ حياة الراكب، وذلك  من منطلق حرص الشركة الوطنية مصر للطيران علي سلامة عملائها،   وقد قام طاقم الطائرة بإجراء الإسعافات الأولية له علي الطائرة. 
وفور الوصول إلي مطار جنيف تم استدعاء سيارة الإسعاف وتم إنزال الراكب لتلقي العلاج، كما تم إنزال جميع الركاب بناء على تعليمات مطار جنيف.

وقد أقلعت الطائرة منذ قليل من مطار جنيف لاستكمال رحلتها إلى مطار نيويورك.

يشار الي ان  شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية نجحت في اجتياز التفتيش الدوري لتجديد اعتماد ISO 45001:2018 للسلامة والصحة المهنية واعتماد ISO 14001:2015 في نظام إدارة البيئة بالإضافة إلى مراجعة المتابعة الدورية لاعتماد أنظمة الجودة ISO 9001:2015 والذي قامت به شركة Intertek الجهة المانحة للاعتماد، ويهدف هذا التفتيش إلى الوقوف على مدى تطابق الإجراءات التي تتم لعمل صيانات الطائرات مع التشريعات القياسية الدولية. 

وتوجه المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لاجتياز التفتيش معربًا عن ثقته في الكوادر العاملة بالشركة وقدرتهم على العمل في كافة الظروف بكفاءة عالية تؤكدها الاعتمادات التي تحصل عليها الشركة بجدارة.

ومن جانبه توجه المهندس وليد الخفيف رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للعاملين بخالص الشكر والتقدير لنجاحهم المتوالي في اجتياز التفتيشات المختلفة نتيجة التزامهم الدائم بالتشريعات المنظمة للعمل والمواصفات القياسية العالمية، وقد أكد سيادته على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في أداء الأعمال الفنية وكذلك حماية البيئة المحيطة مما يضمن سلامة العاملين وتوفير بيئة عمل أمنة وصحية والحفاظ على المقدرات البيئية المختلفة.
وأوضح أن التفتيش يهدف إلى التأكد من الالتزام بجميع معايير نظم الجودة وإدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية وتقييم فعالية النظام من أجل تعزيز الأداء العام وتحقيق الأهداف المرجوة واستمرار أعمال التنمية المستدامة للحفاظ على حقوق الأجيال المتعاقبة في موارد بيئية صالحة. 
وأضاف أن المراجعين أشادوا بما وصلت إليه الشركة من مستوى متميز في التطابق مع شروط الاعتماد وبالوعي الكامل بأنظمة الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لدى العاملين بالشركة.

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