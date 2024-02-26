الإثنين 26 فبراير 2024
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مصر

وزير الطيران: نعمل على إقامة شراكات مع مختلف شركات الطيران العالمية

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمي

قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن هناك إمكانية إقامة شراكات مع مختلف شركات الطيران  من أجل الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة لزيادة الربط الجوي، حيث يُشكل الربط الجوي ركيزه أساسية، وتؤثر بشكل مباشر وأساسي في زيادة حجم الإستثمارات ودعم الناتج الاقتصادى لدول القارة السمراء.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بمراسم افتتاح المؤتمر الخاص بالاجتماع الـ71 للمجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، الذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

وأضاف الوزير أن القارة الإفريقية تحظى بفرصة واعدة لنمو قطاع الطيران المدني، حيث نصيب أفريقيا لا يتجاوز نسبة (5%) من إجمالي حجم الحركة العالمية بالرغم من أن عدد سكان إفريقيا يمثل (19%) من إجمالي سكان العالم، في حين أن مصر تمثل (7%) من سكان أفريقيا وحركة الركاب تمثل (5%) من حجم الحركة في أفريقيا.

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وتمثل المطارات الإفريقية نسبة (10%) من إجمالي المطارات على مستوى العالم مما يؤكد أن هناك فرص واعده لصناعة النقل الجوى فى أفريقيا.

وأضاف الوزير انه وفقًا لتقديرات الأياتا فإن زيادة الربط الجوي بنسبة (10%) يسهم في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة (0.6%  وزيادة الناتج الإقتصادى بنسبة (1.1%)لاسيما أن مساهمة صناعة الطيران المدني الإفريقي لا تتعدى نسبة (2%) من إجمالي مساهمة صناعة النقل الجوي العالمي في الاقتصاد العالمي.

 فى نهاية المؤتمر، قال الوزير ‘ننا نتطلع الي الخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم فى تعظيم العائد من صناعة النقل الجوى على الاقتصاد الأفريقى. 

صناعة الطيران المدني المطارات قاطرة التنمية الاقتصادية حجم الاستثمارات وزير الطيران المدني القارة الإفريقية

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