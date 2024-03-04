الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

زيادة حجم أعمال أهم 15 شركة.. أبرز نتائج برنامج تحفيز الطيران

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعمل وزارة السياحة والآثار والطيران المدني وفقاً لاستراتيجية السياحة الوطنية في مصر، من أجل تقديم حزمة من التسهيلات التي يتم تقديمها لمنظمي الرحلات الأجانب لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ومن بين تلك الحوافز برنامج تحفيز الطيران، الذي يتعلق بجهود زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر، مما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

برنامج تحفيز الطيران يعد أحد أهم وأكبر برامج الدعم العام في قطاع صناعة السياحة في الوقت الحالي، حيث يهدف البرنامج لزيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم، من خلال الترويج للمقاصد السياحية المصرية والتعاون مع منظمي الرحلات وشركات الطيران في الأسواق المستهدفة.

وزير السياحة يعقد اجتماعًا لمتابعة سياسات وآليات برنامج تحفيز الطيران

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توقف حركة السفر لمعظم شركات الطيران العالمية من وإلى إسرائيل 

 

أبرز ما حققه برنامج تحفيز الطيران

  • حققت مدينة شرم الشيخ نمو قدر بـ 52%، والأقصر 59%، وطابا 32% وهي أعلى من نسب النمو الكلي للتشغيل،
  • زيادة حجم أعمال أهم 15 شركة طيران للمنتج السياحي المصري في عام 2023 بنسبة 50% عن تلك الفترة بعام 2022.
  • البرنامج ساهم في تحقيق 34% نمو في إجمالي أعداد الركاب في المطارات السياحية المحفزة خلال عام 2023
  • ساهم في جذب وتحفيز11 سوق و42 مدينة جديدة لتسيير رحلات طيران إلى مصر
  • جذب تسع شركات طيران جديدة تسير رحلاتها إلى مصر

تدشين باقة تحفيزية جديدة لبرنامج تحفيز الطيران 

يشار إلى أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أعلن عن تدشين باقة تحفيزية جديدة بالبرنامج بشكل سريع لبعض المدن الأكثر تضررًا بالأحداث الجارية، شريطة تحقيق نمو كلي 20% على أساس سنوي في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، ولا سيما فيما يتعلق بجهود زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر، مما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة. عُقِدَ السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعًا لمتابعة تنفيذ سياسات وآليات برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة، وتم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل. بالإضافة إلى عرض النتائج التي حققها البرنامج خلال عام 2023 ومقارنتها بعام 2022، في ضوء الاستراتيجية وفي ظل المتغيرات والأحداث المختلفة على الساحة الإقليمية والعالمية.

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