الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير السياحة يعقد اجتماعًا لمتابعة سياسات وآليات برنامج تحفيز الطيران

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ سياسات وآليات برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة وتم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، بالإضافة إلى عرض النتائج التي حققها البرنامج خلال عام 2023 ومقارنتها بعام 2022، في ضوء الاستراتيجية وفي ظل المتغيرات والأحداث المختلفة على الساحة الإقليمية والعالمية. وذلك في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر ولا سيما فيما يتعلق بجهود زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر، بما يسهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة. 

 

وقد شارك في حضور الاجتماع يمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف، مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

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وشهد الاجتماع استعراضًا من خلال عرض تقديمي مفصل لنسب النمو التي حققها البرنامج في دفع حركة الطيران السياحي لمصر، حيث حقق نموًا 34% في أعداد الركاب في عام 2023 (مقارنة بعام 2022)، متجاوزة بذلك نسب النمو التي تستهدفها الوزارة وهي 30٪، حيث بلغ عدد السائحين الوافدين على متن رحلات محفزة من خلال البرنامج عام 2023 أكثر من 7 ملايين راكب.

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كما أسهم البرنامج في دفع الحركة من عدد من الأسواق الناشئة أو التي توقفت عن العمل في مصر مرة أخرى، حيث تم تسيير رحلات طيران إلى مصر من 11 دولة بعدد 42 مدينة، بعض منها يسير رحلاته للمرة الأولى إلى المقاصد السياحية المصرية.

 

وقد كان للبرنامج بالغ الأثر في تحقيق نمو فوق المستهدف ببعض المقاصد السياحية، التي تعتمد بشكل أساسي على الوصول جوًا، التي سبق وأن عانت من انخفاض في الحركة جراء الاحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة إبان الأزمات المتلاحقة مثل أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية بالتشغيل ببعص المدن السياحية على وجه الخصوص، حيث حققت مدينة شرم الشيخ نموًا قدر بـ52%، والأقصر 59%، وطابا 32% وهي أعلى من نسب النمو الكلي للتشغيل.

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