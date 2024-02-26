الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فصول السنة تجتمع غدًا.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

جريدة الدستور

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا، الثلاثاء، طقسًا مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا في أول الليل، شديد البرودة في آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، غدًا، شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ننشر حالة الطقس اليوم الاثنين 26 فبراير 2024 بعد تحذيرات الأرصاد الجوية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا فرص أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تتوقع الهيئة نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد وغدًا في مصر بالقاهرة والإسكندرية

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا الثلاثاء: القاهرة: العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح: العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج: العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا: العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان: العظمى 27 درجة والصغرى 15.

المسطحات المائية طقس هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى الطرق الزراعية جنوب سيناء

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