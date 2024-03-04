الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عاجل.. المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية

الحصيلة الدولارية
الحصيلة الدولارية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية من خلال زيادة الاستثمارات فى مجال الصناعة والحوافز التي توفرها الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير الصناعة، فإن الدولة منحت العديد من الحوافز للمستثمرين الأجانب والمصريين لتطوير وتعميق الصناعة فى مختلف المجالات والقطاعات.


وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الصناعة تمثل عصبًا أساسيًا في الاقتصاد، وهناك ضمن الخطط والرؤي الموضوعة للدولة، خاصة وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، التي يناقشها الحوار الوطني، هناك خطط لزيادة الصادرات المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة.
 

زيادة الاستثمارات ليس فقط لتوفير الزيادات المحلية
 

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من خلال تطبيق كافة تلك الخطط وتوفير الحوافز للمستثمرين، يتم العمل على زيادة الاستثمارات ليس فقط لتوفير الزيادات المحلية، ولكن زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

https://m.youtube.com/watch?time_continue=5&v=D-Ou9-ERe8w&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2F&source_ve_path=MzY4NDIsMjM4NTE&feature=emb_title

زيادة الإستثمارات ليس فقط لتوفير الزيادات المحلية مجلس الوزراء الحصيلة الدولارية

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