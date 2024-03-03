الأحد 03 مارس 2024
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توك شو

أستاذ في الزراعة: منظمة "فاو" تدعم مصر بـ71 مليون دولار

فاو
فاو

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ في الزراعة، إن التعاون بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في القطاع الزراعي ركيزة أساسية في إطار التعاون الدولي لمصر مع المنظمات الدولية، وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الزراعية، ما يساهم في تحسين وتطوير الوضع الإطاري للأمم المتحدة والتنمية المستدامة، ويدعم تحقيق رؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحددة فيها.

وأضاف "كمال" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن البرنامج يدعم عمل الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية، ويتواكب مع الإستراتيجيات القطاعية، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يدعم منظومة سلامة الأغذية والصحة النباتية والمشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي.
 

الميزانية التقديرية لبرنامج منظمة الفاو في مصر

وأشار أستاذ الزراعة،  إلى أن الميزانية التقديرية لبرنامج منظمة الفاو في مصر تبلغ حوالي 71 مليون دولار، ما يساعد في تحسين وحوكمة أنظمة مراقبة الأغذية والصحة النباتية، مضيفا أن البرنامج يعمل على تحسين إدارة الأراضي الزراعية والمياه والأسمدة والمبيدات والمدخلات الزراعية. 
 

الدكتور أشرف كمال أستاذ في الزراعة التعاون بين مصر المنظمات الدولية القطاع الزراعي استاذ الزراعه

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