خبير: السياحة العلاجية نشطة للغاية ونموها حوالي 12.5%

قال محمد فاروق الخبير السياحي، إن السياحة العلاجية نشطة للغاية، نموها حوالي 12.5%، ومن ضمن السياحات التي تركز عليها الدولة بقوة، وفيما يخص السياحة الاستشفائية.

وأضاف الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الأنواع من السياحة تساعد على الوصول من المستهدف خلال 2030، سواء كان عدد سائحين أو مدد إقامات أو دخل دولاري»، موضحا أن السياحة الوقائية يتجه إليها الكثير من الساحئين من أجل الوقاية من الإصابة بالأمراض، مثلما حدث عند استقبال 68 طائرة في منطقة مرسى علم، وذلك خلال فترة كورونا.

مصر بها مناطق تتميز بوجود ذلك النوع من السياحة

وأوضح الخبير السياحي، أن مصر بها العديد من المناطق التي تتميز بوجود ذلك النوع من السياحة، مثل سيوة وأسوان وسفاجا، ومصر من الدول الرائدة في القضاء على فيروس سي.