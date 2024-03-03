الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

لاستقبال الخليفة الفاطمى.. خبير أثرى يكشف توقيت وعصر استخدام الفانوس

الفانوس
الفانوس

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، والمتخصص في علم المصريات، إن "الفانوس" أحد المظاهر الرمضانية الشهيرة، والذي ارتبط بهذا الشهر الفضيل، مشيرًا إلى أن البعض أرجع عصره لأقباط مصر، واستخدامه في الأديرة والكنائس.
وأضاف أحمد عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" عبر فضائية "dmc"، أنه من المرجح أنه كان يقال في الروايات، إن الفانوس، كان يستخدمه المصريون يوم 15 رمضان لاستقبال الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. 

وتابع  الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، أن الفانوس خلال العصر الفاطمي كان يتم تصنيعه من النحاس، وكان يتم وضع "قنديل" من الداخل، وليس الشمع مثل الوقت الحالي. 

https://www.facebook.com/share/v/zVKbdmuBE7FkRUzK/?mibextid=WC7FNe
الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري الفانوس المظاهر الرمضانية الشهيرة والكنائس

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