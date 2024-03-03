الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادي: معارض أهلا رمضان تواجه ارتفاع الأسعار وجشع التجار (فيديو)

أهلا رمضان
أهلا رمضان

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن معارض أهلا رمضان أحد أليات مواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، حيث كان ينادي البعض بتطبيق تسعيرة جبرية للحد من ارتفاع الأسعار ولكن هذه الطريقة لا تناسب الاقتصاد المصري.

وأضاف "جاب الله" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنافذ الحكومية من أهم أليات ضبط الأسعار في السوق المصري وتأتي بنتائج جيدة، حيث إن هذه المعارض مثل معارض أهلا رمضان تستهدف توفير السلع بسعر عادل ولا تضر التجار.

شهر رمضان أكثر الشهور استهلاكا للأسرة المصرية

 

وأشار الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إلى أن شهر رمضان أكثر الشهور استهلاكا للأسرة المصرية، معلقا: "الناس بتبدأ تشتري السلع لرمضان من شهر شعبان"، لذا جاء إطلاق المعارض لتوفر للمواطن احتياجاته بسعر عادل. 

الخبير الاقتصادي معارض اهلا رمضان المنافذ الحكومية المعارض الاقتصاد السوق المصري

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع ذوى الهمم فى ختام "قادرون باختلاف"

الرئيس السيسى ممازحًا "سيدة بحبك ياريس": "هنعمل مشكلة فى البيت كده"

الرئيس السيسى: "سعيد بوجودى وسط أبطال قادرون باختلاف"

"أنا بحبك أوى".. طفلة من ذوى الهمم توجه رسالة شكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى لحسين الجسمى: الشيخ محمد أخ.. وأهل الإمارات حبايبنا ووجودك معنا رسالة

"قادرون باختلاف".. الرئيس السيسى يستجيب لطلب طفلة زيارة العاصمة الإدارية

ملهمون.. الرئيس السيسى يستمع إلى قصص مؤثرة عن أبطال ذوى الهمم

"نحبكم وندعو لكم".. مصابون من غزة يحضرون احتفالية "قادرون باختلاف"

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

انفراجة كبيرة بالمفاوضات.. هل تنجح مباحثات مصر فى وقف حرب غزة؟

بعد انتحار طالبة العريش.. قانوني يوضح لـ"الدستور" عقوبة الابتزاز الإلكتروني

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

رئيس الأكاديمية العربية: نساهم بدور فعال في صناعة النقل البحري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين