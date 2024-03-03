خبير اقتصادي: معارض أهلا رمضان تواجه ارتفاع الأسعار وجشع التجار (فيديو)

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن معارض أهلا رمضان أحد أليات مواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، حيث كان ينادي البعض بتطبيق تسعيرة جبرية للحد من ارتفاع الأسعار ولكن هذه الطريقة لا تناسب الاقتصاد المصري.

وأضاف "جاب الله" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنافذ الحكومية من أهم أليات ضبط الأسعار في السوق المصري وتأتي بنتائج جيدة، حيث إن هذه المعارض مثل معارض أهلا رمضان تستهدف توفير السلع بسعر عادل ولا تضر التجار.

شهر رمضان أكثر الشهور استهلاكا للأسرة المصرية

وأشار الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إلى أن شهر رمضان أكثر الشهور استهلاكا للأسرة المصرية، معلقا: "الناس بتبدأ تشتري السلع لرمضان من شهر شعبان"، لذا جاء إطلاق المعارض لتوفر للمواطن احتياجاته بسعر عادل.