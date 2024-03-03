خبير علاقات دولية: إسرائيل تستخدم سلاح التجويع لكسر الصمود الفلسطينى

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر تسير في مسارات متوازية، الأول يتمثل في إدخال مساعدات إلى قطاع غزة في ظل معاناة شديدة وسياسة الحصار الإسرائيلي خاصة شمال غزة، حيث تستخدم إسرائيل سياسة التجويع بهدف كسر الصمود الفلسطيني ودفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تواصل ملحمة المساعدات الإنسانية دعمًا لأهالي شمال غزة، سواء في المسار البري من خلال معبر رفح، أو مسار جوي من خلال إسقاط المساعدات الإنسانية.



مصر أرسلت أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وتابع أن إسقاط المساعدات الإنسانية جوًا رسالة لكل دول العالم أن مصر هي الداعم والسند الأساسي للفلسطينيين، حيث أرسلت أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب.