ناقد فنى: "المتحدة" تحمل على عاتقها تقديم محتوى متميز للمصريين

قال الناقد الفني أحمد رمضان إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحمل على عاتقها تقديم محتوى متميز وإبداعي للمصريين، مع مراعاة جانب الوعي من خلال تقديم مسلسلات.

وأضاف "رمضان"، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" على فضائية dmc: إن هذا العام هناك لجنة دراما بالشركة المتحدة على رأسها عماد ربيع، وعلا الشافعي والثنائي يقدم عملًا رائعًا، يحمل تنوعًا في الموضوعات المختارة، ونجد الكوميدي، والتشويقي، والاجتماعي، والفانتازيا، بالإضافة إلى 3 روايات يتم تقديمها هذا العام.



تنوع رائع يُرضى كل أفراد الأسرة المصرية والعربية

وأوضح الناقد الفني أن هناك تنوعًا رائعًا يُرضى كل أفراد الأسرة المصرية والعربية، خصوصًا أن الدراما المصرية يتم تصديرها بشكل جيد، وجميع المسلسلات تم تسويقها بشكل جيد خارج مصر.

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