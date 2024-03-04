"الوزراء" يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن توافر السلع في الأسواق وبداية تدفقها من خلال الإفراج الجمركي سيسهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن توفير مستلزمات الإنتاج سيسهم في زيادة إنتاجية المصانع من السلع الأساسية، وهو ما يؤدى لانخفاض أسعار السلع في الأيام المقبلة، بدعم الإجراءات الأخرى التي تتخذها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

الدولة لديها رؤية للتحرك من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة

وأشار إلى أن الدولة لديها رؤية للتحرك من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال ثلاثة محور، هي: السياسة المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، توجد قطاعات رئيسية في الاقتصاد، على رأسها الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، موضحًا أن الدولة تعمل على دعم دور القطاع الخاص في كل هذه القطاعات.