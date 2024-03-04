الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"التعليم حياة".. مبادرة لتنفيذ برنامج تدريبي توعوي لطلاب ومعلمي المرحلة الإعدادية

طلاب
طلاب

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بأساسيات المهارات الرقمية لمستوى المبتدئين "IC3 -Spark"، بالتعاون بين محافظة سوهاج ومؤسسة حياة كريمة، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التربية والتعليم.

تدريب الطلاب على الأمن والتعامل مع أجهزة الحاسب الآلي 

 ورصدت آية الرفاعي مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل انطلاق المبادرة من داخل مقر أحد المدارس بالمحافظة، حيث تهدف المبادرة تدريب الطلاب من  المرحلة الإعدادية إلى الثانوية على الأمن والتعامل مع أجهزة الحاسب الآلي من أجل خطة الدولة لتنفيذ الرقمنة في التعليم.

المبادرة يتم تنفيذها في 50 مدرسة

وأضافت مراسلة القناة، أن المبادرة تم تنفيذها في أكثر من 50 مدرسة بمختلف مراكز المحافظة، حيث تشمل المبادرة عددا من المحاور من بينها التثقيف الرقمي والشمول المالي، ويشمل التدريب المسارات التالية (مبادئ الحاسب الألي - التطبيقات الأساسية - تطبيقات الإنترنت).

 

فعاليات البرنامج التدريبي المهارات الرقمية ومؤسسة حياة كريمة سوهاج ووزارة التربية والتعليم

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