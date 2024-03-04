الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الوزراء: بدء الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص

جريدة الدستور

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن بدء الحكومة الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وأكد الحمصانى الاستعانة باستشاري دولي ذي خبرة كبيرة، لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية.

وأوضح أن توفر السلع سوف يسهم خلال الأيام المقبلة فى زيادة المعروض من السلع في الأسواق، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وزيادة إنتاج المصانع من السلع الأساسية، وسوف يسهم ذلك في انخفاض الأسعار وزيادة المعروض منها.

مجلس الوزراء الحكومة الإجراءات الانتاج

مواد متعلقة

"التعليم حياة".. مبادرة لتنفيذ برنامج تدريبي توعوي لطلاب ومعلمي المرحلة الإعدادية

أستاذ فى الزراعة: منظمة "فاو" تدعم مصر بـ71 مليون دولار

شكري: أزمة غزة تسببت بنزاعات إقليمية خطيرة ولا حل للصراع إلا بإقامة دولة فلسطينية

الأوقاف: نضع خطة لإصلاح وتجديد المساجد فى رمضان

ناقد فنى: "المتحدة" تحمل على عاتقها تقديم محتوى متميز للمصريين

خبير: السياحة العلاجية نشطة للغاية ونموها نحو 12.5%

لاستقبال الخليفة الفاطمى.. خبير أثرى يكشف توقيت وعصر استخدام الفانوس

خبير اقتصادي: معارض أهلا رمضان تواجه ارتفاع الأسعار وجشع التجار (فيديو)

الأكثر قراءة

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

"منوم فى علبة السجائر".. اعترافات المتهمة الرابعة فى قتل يمنى الجنسية

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال