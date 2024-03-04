الوزراء: بدء الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن بدء الحكومة الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وأكد الحمصانى الاستعانة باستشاري دولي ذي خبرة كبيرة، لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية.

وأوضح أن توفر السلع سوف يسهم خلال الأيام المقبلة فى زيادة المعروض من السلع في الأسواق، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وزيادة إنتاج المصانع من السلع الأساسية، وسوف يسهم ذلك في انخفاض الأسعار وزيادة المعروض منها.