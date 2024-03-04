حكم صيام أيام القضاء قبل شهر رمضان 2024.. وأحكام الفدية والقضاء

حكم صيام أيام القضاء قبل شهر رمضان 2024 محورتساؤل للملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية عبر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك مع اقتراب استطلاع هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد المقبل الموافق 29 من شهر شعبان الجاري 1445.

حكم صيام أيام القضاء قبل شهر رمضان 2024

تختلف الفقهاء في حكم صيام أيام القضاء قبل شهر رمضان 2024 إلى قسمين هما:-

الأول:- أن يقضي الشخص كافة الأيام التي عليه خلال أيام شهر شعبان الأخيرة وإلا يؤجلها إلى ما بعد رمضان حيث لا يضمن شخص أن يعيش إلى ما بعد شهر رمضان.

الثاني: - أن يقضيها بعد العيد وهو رأي الحنفية واستدل على ذلك بأن الأمر مطلقا ولم يعين فيه زمن محدد للقضاء وذلك تسهيلا على الذين لديهم أعذار في شهور رمضان المتتالية سواء مرض أو نفاس أو حمل أو ما شابه ذلك من أعذار.

ولكن الجميع اتفق على القضاء وذلك وفقا لقول الله سبحانه وتعالي (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).

من هى الفئات المباح لها الصيام في رمضان

أباح الله سبحانه وتعالي الصيام إلى عدة فئات خلال شهر رمضان 2024 وهى كما يلي:-

1 - من يرخص له الفطر ويجب عليه فدية وهو الذين لا يستطيعون الصيام ولا قضاء وهم (المسن الذي يعجز عن الصيان وعقله معه - المريض الذي لا يرجي برؤه ) فعليهم بدل الصيام إطعام المسكيم عن كل يوم بما يعادل نصف صاع من الطعام.

2 - من يرخص له الفطر ويجب عليه القضاء وهم كل من أفطر لعذر يزول وهم (المسافر - المريض الذي يرجي شفاؤه - الحامل - المرضع إذا خافت على نفسها أو رضيعها ) فهم عليهم قضاء الأيام التي أفطرها خلال شهر رمضان.

3 - من يجب علهم الفطر ويجب عليهم الفضاء ( الحائض - النفساء).

4 - من لا يجب عليه الصيام أو القضاء أو الفدية وهو فاقد العقل كالكبير الذي أصابه الخرف والمجنون.

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