الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

تفصلنا أيام قليلة عند بداية شهر رمضان المعظم، الذي من المقرر أن يبدأ يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وفقًا للحسابات الفلكية، ويتبقى أقل من 7أيام على بدء شهر رمضان الكريم، وفقًا لما أعلنت عنه دار الإفتاء، ويبحث الكثيرون عن عدد الايام المتبقية على شهر رمضان 2024، للاستعداد للشهر الكريم.

موعد شهر رمضان 2024 

يبدا شهر رمضان في 11 مارس 2024، يوم الإثنين، على أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان، و يكمل  شهر رمضان عدته هذا العام 30 يومًا.

دعاء أول أيام شهر رمضان المبارك 2024

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

وأكدت معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 فلكيا وأن أخر أيامه (30 رمضان) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل 2024 وذلك وفقا لكافة الحسابات الفلكية التي تم إعدادها مسبقا.

تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

كل عام وانتم بخير ورمضان كريم أعاده الله علينا وعليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة.

اللهم اكتب لنا ولكم صالح الاعمال في رمضان المكرم وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركاتكل سنة وانتم بخير وعساكم من عواده رمضان كريم.

اللهم أكتب لنا ولكم الصيام والقيام وخالص الاعمال في شهر رمضان الكريم ويرزقنا واياكم جنة الخلد.

اللهم اسعد احبتي وحافظ عليهم واجعل شهر رمضان الكريم مغفرة لهم.

يسعدك ربي يا ست الكل وكل رمضان بالفرحة يطل وتهنئه لكي قبل الكل أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك عليكي وعلينا.

يا رب بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن أهديكم أجمل شعور بحلول شهر رمضان المبارك.

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك فأحبه وبلغه شهر رمضان يا كريم أمانيًا تسبق تهانيًا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك الشهر علينا وعليك الله يتقبل صيامك وقيامك ومبارك عليك الشهر أقر الله عينك.

موعد عيد الفطر 2024

ووفقًا لمركز الفلك الدولي، من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر، بناءً على استطلاع هلال شهر شوال 1445. 

شهر رمضان دار الافتاء موعد شهر رمضان 2024 المعهد القومي للبحوث الفلكية الشمس

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